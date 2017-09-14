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21:05 | Футбол — Лига Европы

Рауш – в стартовом составе "Кельна" на матч с "Арсеналом"


Стали известны составы "Арсенала" и "Кельна" на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы. Защитник сборной России Константин Рауш появится на поле у гостей с первых минут. Напомним, что встреча начнется в 22.05 по московскому времени.

"Арсенал": Оспина – Холдинг, Мертезакер, Монреаль – Беллерин, Ивоби, Эль-Ненни, Мейтленд-Найлс – Уолкотт, Жиру, Санчес.

Запасные: Мэйси, Уилшир, Мустафи, Рейн-Эделейд, Колашинац, Акпом, Нельсон.

"Кельн": Хорн – Клюнтер, Мере, Хайнц, Рауш – Леманн – Цоллер, Хегер, Хектор, Беттенкур – Кордоба.

Запасные: Кесслер, Соренсен, Риссе, Йойич, Оско, Гирасси, Хорн.

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