Рауш – в стартовом составе "Кельна" на матч с "Арсеналом"

Стали известны составы "Арсенала" и "Кельна" на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы. Защитник сборной России Константин Рауш появится на поле у гостей с первых минут. Напомним, что встреча начнется в 22.05 по московскому времени.

"Арсенал": Оспина – Холдинг, Мертезакер, Монреаль – Беллерин, Ивоби, Эль-Ненни, Мейтленд-Найлс – Уолкотт, Жиру, Санчес.

Запасные: Мэйси, Уилшир, Мустафи, Рейн-Эделейд, Колашинац, Акпом, Нельсон.

"Кельн": Хорн – Клюнтер, Мере, Хайнц, Рауш – Леманн – Цоллер, Хегер, Хектор, Беттенкур – Кордоба.

Запасные: Кесслер, Соренсен, Риссе, Йойич, Оско, Гирасси, Хорн.