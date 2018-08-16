"Прогрес" прошли! "Уфа" пробилась в 4-й отборочный раунд Лиги Европы

"Уфа" на выезде сыграла вничью с "Прогресом" (2:2) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы и прошла в следующую стадию турнира. Первая игра между российским и люксембружским клубами завершилась со счетом 2:1 в пользу уфимцев.

В составе российской команды голами дублем отметился Иван Пауревич. Игрок обороны гостей Павел Аликин в начале встречи отметился автоголом, мяч в составе "Прогреса" забил Майрон де Алмейда.

Соперником российской команды по 4-му отборочному раунду станет победитель противостояния "Марибор" - "Рейнджерс" (первый матч - 3:1 в пользу шотландской команды, ответная игра состоится сегодня, начало - 21.15 по московскому времени).

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Ответный матч

"Прогрес" (Люксембург) - "УФА" (Россия) - 2:2 (1:0)

Голы: Аликин, 2 - в свои ворота (1:0). Пауревич, 51 (1:1). де Алмейда, 72 (2:1). Пауревич, 90+4 (2:2).

"Прогрес": Флосс, Мартинс (Торреш, 70), Ферино, Халл, Гоброн, С.Тилл, Карайер, О.Тилл (Фогель, 86), де Алмейда, Бастос, Карапетян.

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Табидзе, Неделчару (Тумасян, 82), Аликин, Обляков, Йокич, Карп (Ванек, 46), Пауревич, Салатич, Игбун (Кротов, 80).

Предупреждения: Пауревич, 19. О.Тилл, 42.

Судья: Шюттенгрубер (Австрия).

16 августа. Дифферданж. Стадион Municipal de la Ville.

Первый матч - 1:2.