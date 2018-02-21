Проданы все билеты на матч 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" - "Селтик"

Болельщики купили все билеты на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Селтиком", сообщает пресс-служба питерцев. Арена "Санкт-Петербург", которая является домашней для сине-бело-голубых, вмещает 56 196 зрителя.
Добавим, что команды проведут предстоящую встречу при закрытой крыше. Также россияне останутся без поддержки активной группы фанатов – "виража". На этой трибуне будет висеть баннер со слоганом УЕФА – "равная игра", а места вокруг него займут три с половиной тысячи детей и их родителей. Билеты для них распространялись бесплатно.
Напомним, что в первой игре "Селтик" у себя дома переиграл "Зенит" со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 22 февраля и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Прекрасная новость в это прекрасное петербургское утро 😏 #ЗенитСелтик pic.twitter.com/HuAQ0uybsr– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 21 февраля 2018 г.
Завтра я буду закрыта 😎 #ЗенитСелтик– Крыша на Крестовском (@SpbRoof) 21 февраля 2018 г.
вэняляйнэн
"Аншлаг на матч в Питере"-казалось бы привычная информация, а сколько страстей разбудила у болельщиков других команд.
18:01 21 февраля
RW.irk
гаттузо туп----Коллега, не узнаю вас в гриме))
17:43 21 февраля
гаттузо туп
Док///Уж на кого-на кого,а на RW.irk у тебя рука не поднимется написАть,что он"ромбом" пришибленный"(с).))А так-то тут по осени Dimos подробную портянку выкладывал,как и где в Питере можно халявными тикетами разжиться.Причем со всеми ссылками,явками и паролями.Видно проглядел ты КБ-брат счастье свое.И попал ты поэтому в ту 1/10,которой за кровные на футбик ходить приходится.)))
17:19 21 февраля
гаттузо туп
Док///Спрашивал,где тикеты раздают,вот тебе КБ-брат"долбонафт" сообщил.p.s.Физкульт привет.))
17:11 21 февраля
RW.irk
Док----Это я к тому, что по осени сам видел на сайте этого округа информацию о том, как получить эти самые бесплатные билеты. 2 игры там было, Русенборг и ещё что-то, Арсенал что ли. Приходите, мол, граждане, забирайте. Чёт сейчас с первого раза не нашёл ссыль. То ли я юзер-лузер, то ли Ляксей Борисыч сотоварищи опомнились и подтерли столь неприглядный для европейского топ клуба факт)) ЗЫ. Куды среднеохтинская братва подевалась?)
17:01 21 февраля
Док_
RW.irk Док======Дружище, а ты не в 54 муниципальном округе проживаешь?) 16:06 =========================================================================================================== Здоров, предзабайкальскый))! Сто лет тебя не видел, приходится читать наших с тобой красно-белых братьев долбонафтов). Хотя и невские землячки вновь прибывшие в основном мониторные ***плёты, в реале и выпить-посидеть не с кем - дОжили). Касаемо тваго вопроса, отвечу совсем шепотом: я не знаю в каком я округе живу. И что характерно, никогда не знал (развел ручонки).
16:36 21 февраля
RW.irk
Док======Дружище, а ты не в 54 муниципальном округе проживаешь?)
16:06 21 февраля
Millwall82
Иксперты, не подскажите где достать лишний тикит? Отдам штуку за любой якобы бесплатный билет.
16:04 21 февраля
kaduly
Зенит лучший клуб,а как он бесит масквачей!!!!
15:39 21 февраля
Митяй Антибомж
Проданы )) Розданы! РОЗ-ДА-НЫ! Сомневаюсь, что хотя бы треть билетов, включая гостевые, действительно были проданы.
15:30 21 февраля
spartak-msk
Селтик уничтожит это недоразумение, а бакланы обгадят то, что осталось
15:09 21 февраля
King's Bounty RND
Гаттузо Крут!!!!!!#! задумчивый шпасик /////Зайди на сайт и все посмотри, я за справки деньги беру. И так тебе задумчивому одну в кредит отпустил. _________________ Ты деньги берешь за содомизм.
15:07 21 февраля
Smertlove
Лучше с бабушками и детьми деньгами поделились, чем звать на такое сомнительное зрелище. Это кстати ко всем нашим клубам. Все деньги народные разбазаривают на свои игрульки и амбиции дешевые...
14:59 21 февраля
гаттузо туп
Проданы или розданы?)))
13:58 21 февраля
ЗЮК~
Бу-га-га!,ты же орган из своей пасти не вынимаешь,а наговариваешь на других.
13:49 21 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
shpasic /////\Вот видишь! А что это значит? Что все проданы. А на Вираж практически все ходят по абонам, если не 100% в целях безопасности, т.к. их продают туда только после собеседования и всяких проверок личности и подписании договора о правилах поведения с фотками , паспортами и.т.д. Т.е. просто так ноунейм туда теперь пройдет с трудом.
13:27 21 февраля
Бу-га-га!
долбоЗЮК перестал быть содержанкой. Папик вышвырнул его на панель.
13:19 21 февраля
shpasic
Гаттузо, зашёл на сайт и прочитал: В данный момент абонементы на матчи не продаются. Пожалуйста, заходите позже! мда...
13:16 21 февраля
ЗЮК~
Бомжи гордятся тем,что живут за чужой счёт.Никто не завидует содержанкам.
13:11 21 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
задумчивый шпасик /////Зайди на сайт и все посмотри, я за справки деньги беру. И так тебе задумчивому одну в кредит отпустил.
13:06 21 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
И да. Зависть масквабадских и прочих обсосов радует. Локо завтра ,как перенесут игру из-за мороза, а если не перенесут, то бедные зрители. А мы в тепле, комфорте с разными предматчевыми шоу. Завидуйте и давитесь от зависти желчью.
13:05 21 февраля
shpasic
Гаттузо, но тогда же ещё не было известно, что Зенит будет играть весной в еврокубках?
13:04 21 февраля
serzheo
Московитые занялись любимым делом - считать чужое бабло, завистливо сглатывая слюну.
13:04 21 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
shpasic /////Абоны продавались/продлевались после 15 игры в чемпе (первого круга), т.е. еще осенью перед стартом второго круга.
12:59 21 февраля
ЗЮК~
super_bear,повзрослеешь-поймёшь.
12:59 21 февраля
Ю.Ю.
Семь ветров =============== Два комика культурных в оправдания ударились, бедолаги, хоть бы поинтересовались сами... Сектор для кретинов (вираж) закрыт УЕФА на этот матч, поэтому халявные билеты детям. Учитесь читать, арифметики)) _________________ И? Повторить? Абоны были проданы. Денюжки за них уплачены. Вираж закрыли. Решили бесплатно пустить детей. Что не так? _________________ Ну, а потуги про "бабушкины излишки пенсий", 49 лет, 1 копейку и обычные 10 тысяч, бездоказательные домыслы. Хотя, есно, право ты на это имеешь однозначно.
12:58 21 февраля
shpasic
Семь ветров, то ли дело билеты по сто рублей на любые места на матч молодёжки Краснодара в юношеской ЛЧ)) по нормальным ценам один бы Арутюнян бы сидел там в мороз))
12:55 21 февраля
super_bear
Хахах , это как же мясные зарабатывают свой бюджет? Сидят на нефтяной игле и еще учат как зарабатывать других ))
12:51 21 февраля
Семь ветров
super_bear Это вы,мясные,каждую копеечку считаете, а нам не жалко детям билеты выделить-------------Продавай Зенит билеты за деньги (хотя бы не за копейки) и ходило бы людей тысяч 10, как обычно. Халява манит.
12:51 21 февраля
ЗЮК~
super_bear,а чего вам жалеть?Вам не нужно зарабатывать,в отличие от всех остальных.Тут нечем гордиться.
12:49 21 февраля