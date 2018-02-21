Проданы все билеты на матч 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" - "Селтик"

Болельщики купили все билеты на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Селтиком", сообщает пресс-служба питерцев. Арена "Санкт-Петербург", которая является домашней для сине-бело-голубых, вмещает 56 196 зрителя.

Добавим, что команды проведут предстоящую встречу при закрытой крыше. Также россияне останутся без поддержки активной группы фанатов – "виража". На этой трибуне будет висеть баннер со слоганом УЕФА – "равная игра", а места вокруг него займут три с половиной тысячи детей и их родителей. Билеты для них распространялись бесплатно.

Напомним, что в первой игре "Селтик" у себя дома переиграл "Зенит" со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 22 февраля и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.