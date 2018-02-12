Полузащитник "Црвены Звезды" назвал ЦСКА европейским топ-клубом

Полузащитник "Црвены Звезды" Бранко Йовичич сказал, что команда сделает все возможное, чтобы сыграть на равных с ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч между российской и сербской командами состоится 13 февраля в Белграде, ответный - 21 февраля в Москве.

- ЦСКА уже много лет находится на вершине российского и европейского футбола, каждый год выступает в Лиге чемпионов, - цитирует ТАСС Йовичича. - Мы готовы к матчу, сделаем все возможное, чтобы сыграть с ЦСКА на равных. Сейчас не хотелось бы загадывать и говорить о возможном результате. Завтра на стадионе будет фантастическая атмосфера и великолепный футбол.

Отметим, что Йовичич с 2014 по 2017 год выступал в чемпионате России за "Амкар". В составе пермяков он принял участие в 58 матчах, забив 4 мяча.

Матч "Црвена Звезда" - ЦСКА состоится завтра и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.