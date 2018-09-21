Пьер-Эмерик Обамеянг: "Арсенал" сыграл хорошо, но нам нужно прогрессировать"

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг - о матче с "Ворсклой" (4:2) в Лиге Европы.

- Мы хорошо забили в первом тайме и в начале второго, забили четыре гола, - цитирует нападающего официальный сайт клуба. - Но нам нужно прогрессировать и бороться, чтобы мы не пропускали голы так, как мы это сделали в конце матча. Конечно, мы хотим выиграть Лигу Европы. Особенно я, ведь я не играл в Лиге Европы в прошлом году. Мы хотим пройти до конца, это наша цель. Надеюсь, мы хорошо сыграем в следующих матчах. В премьер-лиге много матчей, это длинный турнир, в Лиге Европе же нужно сразу начинать побеждать. Это хорошее начало для нас. Следующий матч также будет важным.

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