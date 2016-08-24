Паулу Фонсека: "Не нравились львовские болельщики, когда приезжал с "Брагой"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека накануне отборочного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Истамбулом ББ" (2:1) отметил львовских болельщиков. По словам наставника, они ему очень нравятся, хотя в прошлом сезоне доставили не мало проблем, когда он привозил во Львов "Брагу".

– Мне очень нравятся львовские болельщики , – приводит пресс-служба "Шахтера" слова Фонсеки . - Они мне не нравились, только когда я приезжал сюда в прошлом сезоне с "Брагой". Уже не раз говорил, насколько хороша местная поддержка. Надеюсь, что завтра мы снова это прочувствуем на себе.