19:40 24 августа | ФУТБОЛ — Лига Европы

Паулу Фонсека: "Не нравились львовские болельщики, когда приезжал с "Брагой"

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Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека накануне отборочного матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Истамбулом ББ" (2:1) отметил львовских болельщиков. По словам наставника, они ему очень нравятся, хотя в прошлом сезоне доставили не мало проблем, когда он привозил во Львов "Брагу".

Мне очень нравятся львовские болельщики, – приводит пресс-служба "Шахтера" слова Фонсеки. - Они мне не нравились, только когда я приезжал сюда в прошлом сезоне с "Брагой". Уже не раз говорил, насколько хороша местная поддержка. Надеюсь, что завтра мы снова это прочувствуем на себе.

Дополнительная информация

http://shakhtar.com/ru/news/38249

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