На стадионе "Рапида" болельщики "Спартака" организовали фан-сектор

Во время матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы с венским "Рапидом" часть болельщиков московского "Спартака" на трибуне за воротами, где располагается Александр Максименко, организовали неофициальный фан-сектор.
Порядка 50 человек активно поддерживают "Спартак". Стюарды и полиция на данный момент никак российским болельщикам не препятствует. Рядом располагается официальный гостевой фан-сектор, который на этот матч закрыт решением УЕФА (Александр Рогулев).
#РапидСпартак Перед матчем. Фанатский сектор закрыт, болельщики "Рапида" исполняют гимн клуба pic.twitter.com/hx5kKGT0ke– СЭ Спартак (@spartak_se) September 20, 2018
#РапидСпартак Фан-сектор "Спартака" pic.twitter.com/LWzvIzcv65– СЭ Спартак (@spartak_se) September 20, 2018
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