На переводчика "Спартака" совершено нападение в Бильбао

Артем Фетисов, переводчик главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, подвергся нападению в Бильбао, где красно-белые проводили ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком" (2:1).
Напомним, перед встречей шествие фанатов москвичей от площади до стадиона завершилось крупной потасовкой - погиб полицейский, также есть пострадавшие.
"Ремнем все неожиданно умеют бить, только один на один слабоваты!" – написал в Инстаграме Фетисов.
Фетисов также поделился подробностями происшествия: "Шлюхи дворовые (побили). Но перед этим он (бивший ремнем) получил два hight kick-a в рожу, потом вернулся. Бил исподтишка. Рядом, 500 (напали рядом с отелем, где жил "Спартак")".
"Спартак", несмотря на победу в ответном матче, не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы (первая встреча завершилась поражением красно-белых со счетом 1:3).
Этого хотели только баски! Почему фанатов "Спартака" нельзя во всем винить
Нефилим
Его просто отшлепать ласково хотели))) И судя по - всему ему бы понравилось, потому что если МУЖИК ЭТО считает травмой и выставляет на всеобщее обозрение - он не совсем мужик.
12:06
Bobspartak
Весь этот выезд был ,большой провокацией . Согнали болел со всей испании ,думали навалять этим злым русским. Но не учли ,что болел у СПАРТАКА много,и что они приедут не отрядом в 300 человек, как у других наших клубов. И наваляют всем по полной.
12:02
NoName
В испанских СМИ напишут, что русский переводчик напал на мирных испанских болельщиков и избил их.
11:59
Dymanomashina
Какой гадкий русский! На него напали толерантные люди, а он отбился! Отстранить все российские клубы от еврокубков на пять лет!!!! И мельдония им в завтрак!...
11:45
баламошка
Ох уж эти гостеприимные баскские террористы.
11:31
karlikf1
Это не ремнём, а укус вампира.
11:25
Serenky25
Трудности перевода.
11:24
DJKrolik
Инстаграмщики. Пальчик порезал - 10 фоток в инстаграм, 20 твитов, пост в фейсбуке.
11:20