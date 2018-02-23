11:12 | Футбол — Лига Европы

На переводчика "Спартака" совершено нападение в Бильбао

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Артем Фетисов, переводчик главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, подвергся нападению в Бильбао, где красно-белые проводили ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком" (2:1).

Напомним, перед встречей шествие фанатов москвичей от площади до стадиона завершилось крупной потасовкой - погиб полицейский, также есть пострадавшие.

"Ремнем все неожиданно умеют бить, только один на один слабоваты!" – написал в Инстаграме Фетисов.

Фетисов также поделился подробностями происшествия: "Шлюхи дворовые (побили). Но перед этим он (бивший ремнем) получил два hight kick-a в рожу, потом вернулся. Бил исподтишка. Рядом, 500 (напали рядом с отелем, где жил "Спартак")".

"Спартак", несмотря на победу в ответном матче, не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы (первая встреча завершилась поражением красно-белых со счетом 1:3).

Этого хотели только баски! Почему фанатов "Спартака" нельзя во всем винить

 
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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Нефилим

Его просто отшлепать ласково хотели))) И судя по - всему ему бы понравилось, потому что если МУЖИК ЭТО считает травмой и выставляет на всеобщее обозрение - он не совсем мужик.

12:06

Bobspartak

Весь этот выезд был ,большой провокацией . Согнали болел со всей испании ,думали навалять этим злым русским. Но не учли ,что болел у СПАРТАКА много,и что они приедут не отрядом в 300 человек, как у других наших клубов. И наваляют всем по полной.

12:02

NoName

В испанских СМИ напишут, что русский переводчик напал на мирных испанских болельщиков и избил их.

11:59

Dymanomashina

Какой гадкий русский! На него напали толерантные люди, а он отбился! Отстранить все российские клубы от еврокубков на пять лет!!!! И мельдония им в завтрак!...

11:45

баламошка

Ох уж эти гостеприимные баскские террористы.

11:31

karlikf1

Это не ремнём, а укус вампира.

11:25

Serenky25

Трудности перевода.

11:24

DJKrolik

Инстаграмщики. Пальчик порезал - 10 фоток в инстаграм, 20 твитов, пост в фейсбуке.

11:20

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