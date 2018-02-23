На переводчика "Спартака" совершено нападение в Бильбао

Артем Фетисов, переводчик главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, подвергся нападению в Бильбао, где красно-белые проводили ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком" (2:1).

Напомним, перед встречей шествие фанатов москвичей от площади до стадиона завершилось крупной потасовкой - погиб полицейский, также есть пострадавшие.

"Ремнем все неожиданно умеют бить, только один на один слабоваты!" – написал в Инстаграме Фетисов.

Фетисов также поделился подробностями происшествия: "Шлюхи дворовые (побили). Но перед этим он (бивший ремнем) получил два hight kick-a в рожу, потом вернулся. Бил исподтишка. Рядом, 500 (напали рядом с отелем, где жил "Спартак")".

"Спартак", несмотря на победу в ответном матче, не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы (первая встреча завершилась поражением красно-белых со счетом 1:3).

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