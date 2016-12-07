Мирча Луческу: "От результата любой игры всегда очень многое зависит"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против АЗ заявил, что его команда готова к предстоящей встрече, передает из Алкмара спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– У нас было достаточно времени, чтобы физически восстановиться после "Ростова", – сказал Луческу. – А вот чтобы психологически – меньше. Остался осадок после того матча. Тогда в Ростове первый раз видел такую реакцию ребят после матча чемпионата России.

От результата любой игры всегда очень многое зависит для футболиста. Вплоть до того, продлят ли с ним контракт. Но если игроки чувствуют, что сыграли хорошо, а результат не тот, на который они надеялись – быстро восстановится ментально после этого очень сложно. Вы догадываетесь, о чем я говорю. Особенно, если вспомнить матч другой команды через два дня. Лидера турнира.