Михаил Боярский: "Если бы не Лунев, получили бы больше"

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" в интервью "СЭ" подвел итоги первого матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с голландским "Утрехтом" (0:1). В частности, он отметил, что игроки петербуржского клуба устали после матчей чемпионата России.

– Ставил на победу "Зенита" – 2:0, но ошибся, – признался Боярский. – Достойное сопротивление оказал "Утрехт", значительно превосходивший "Зенит", который устал после матчей чемпионата. Голландцы действовали более активно и агрессивно, проявили себя настоящими бойцами и добились победы перед своими зрителями. Лунев играл лучше всех и неоднократно спасал команду. Если бы не он, получили бы больше.

– Что случилось с остальными?

– Возможно, легионеры подустали после побед. В первом тайме было понятно, что мы просто растерялись под прессингом "Утрехта". После перерыва Манчини не смог внести нужные коррективы. Было несколько возможностей у Смольникова, Кокорин здорово бил издалека, но не реализовали. Замены не были эффективны – Полоз ничего не изменил, а Дзюба поздно появился на поле.

– Дику Адвокату вряд ли понравился сегодняшний футбол в исполнении бывшей команды.

– Очень люблю Адвоката. Наверное, игра "Зенита" его несколько разочаровала, который он научил играть агрессивно и интересно. Сегодня петербуржцы не показали, чего от них ожидали тренеры и болельщики. Голландцы были физически сильнее, додавили и добегали до конца.

– От ответного матча ожидаете уверенного реванша?

– Понятно, что не все потеряно, и дома придется забивать минимум дважды и не пропускать. Манчини наверняка сделает выводы, и ребята покажут достойный футбол. Сегодня болельщики хозяев поддерживали "Утрехт" весь матч, а наших 400 человек не было слышно. В Петербурге город встанет на защиту "Зенита". (Евгений БЕЛОУСОВ)