12:09 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Матч "Зенит" - "Андерлехт" покажут в 98 странах мира

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Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Андерлехтом" покажут на всех континентах, сообщает официальный сайт российского клуба. Игру покажут в 98 странах мира.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб поддержат 17 тысяч болельщиков. За гостей будут болеть порядка 200 фанатов. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени. "Зенит" сыграет в лазурной форме, гости – в белой форме. Напомним, что первая встреча между командами завершилась победой бельгийцев со счетом 2:0.

 

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Пройдет ли "Зенит" "Андерлехт" в плей-офф Лиги Европы после поражения со счетом 0:2?
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Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-02-23-zenit-anderlekht-match-pokazhut-v-98-stranakh-mira.htm

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Der schwein

Надо за Гос.клуб поболеть ! А то румына действительно могут уволить:)

12:49

Sandberg

А Спартачок вот что-то не показывают)

12:36

atl4nt

покажут в 98 странах - смотреть будут, в лучшем случае, в 2

12:25

marksan

Оборжаться можно от подобной рекламы бомжей! Почему не весь мир смотрит матчи "народной" команды из Питера?

12:17

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