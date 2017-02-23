Матч "Зенит" - "Андерлехт" покажут в 98 странах мира

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Андерлехтом" покажут на всех континентах, сообщает официальный сайт российского клуба. Игру покажут в 98 странах мира.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб поддержат 17 тысяч болельщиков. За гостей будут болеть порядка 200 фанатов. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени. "Зенит" сыграет в лазурной форме, гости – в белой форме. Напомним, что первая встреча между командами завершилась победой бельгийцев со счетом 2:0.