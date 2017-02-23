Матч "Зенит" - "Андерлехт" покажут в 98 странах мира

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Андерлехтом" покажут на всех континентах, сообщает официальный сайт российского клуба. Игру покажут в 98 странах мира.
Ранее сообщалось, что петербургский клуб поддержат 17 тысяч болельщиков. За гостей будут болеть порядка 200 фанатов. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени. "Зенит" сыграет в лазурной форме, гости – в белой форме. Напомним, что первая встреча между командами завершилась победой бельгийцев со счетом 2:0.
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-02-23-zenit-anderlekht-match-pokazhut-v-98-stranakh-mira.htm
Der schwein
Надо за Гос.клуб поболеть ! А то румына действительно могут уволить:)
12:49
Sandberg
А Спартачок вот что-то не показывают)
12:36
atl4nt
покажут в 98 странах - смотреть будут, в лучшем случае, в 2
12:25
marksan
Оборжаться можно от подобной рекламы бомжей! Почему не весь мир смотрит матчи "народной" команды из Питера?
12:17