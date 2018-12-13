19:38 | Футбол — Лига Европы

Максименко, Рассказов и Ломовицкий - в старте "Спартака" на матч с "Вильярреалом"

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"Спартак" и "Вильярреал" объявили составы на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы. С первых минут встречу начнут голкипер Александр Максименко, защитник Николай Рассказов и хавбек Александр Ломовицкий.

Состав "Спартака": Максименко - Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо - Ломовицкий, Попов, Глушаков, Ханни - Адриану, Зе Луиш.

Запасные: Селихов, Петкович, Джано, Самедов, Тимофеев, Ташаев, Роша.

Состав "Вильярреала": Фернандес - Коста, Руиз, Алваро, Гаспар - Касерес, Форнальс, Фуего, Чуквезе - Экамби, Морено.

Запасные: Асеньо, Мори, Бакка, Тригуэрос, Педраза, Касорла, Лаюн.

Вильярреал - Спартак

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 6-й тур. Матчи "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и другие игры
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