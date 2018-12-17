"Краснодар" сыграет с "Байером" в 1/16 финала Лиги Европы

В Швейцарии прошла жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. По ее итогам "Краснодар" в первом раунде плей-офф турнира сыграет с "Байером".

Первый матч пройдет 14 февраля. Ответный – 21 февраля.

Отметим, что в плей-офф Лиги Европы начнет действовать система видеопомощи арбитрам (ВАР).

Жеребьевка 1/8 финала должна пройти 22 февраля, матчи этого раунда – 7 и 14 марта. Жеребьевки 1/4, 1/2 финала и финала запланированы на 15 марта, четвертьфинальные встречи – на 11 и 18 апреля, полуфиналы – на 2 и 9 мая. Финал состоится 29 мая в Баку.