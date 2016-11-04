"Краснодар" проиграл "Шальке"

"Шальке" на своем поле нанес поражение "Краснодару" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы – 2:0. Мячами в составе немецкой команды отметились Жуниор Кайсара и Бенталеб. Команда Игоря Шалимова имела множество моментов для взятия ворот, однако ни разу не смогла поразить ворота Ральфа Ферманна. В игре 3-го тура "Шальке" также одолел российский клуб (1:0). "Шальке" одержал восьмую победу подряд во всех турнирах. В параллельном матче группы I "Зальцбург" на выезде переиграл "Ниццу".
"Шальке" с 12 очками является лидером группы. "Краснодар" с 6 баллами занимает второе место в турнирной таблице. "Ницца" и "Зальцбург" набрали по три очка. В следующем туре "Краснодар" примет "Зальцбург", а "Шальке" дома сыграет с "Ниццей".
Лига Европы
Групповой турнир
Группа I
"Шальке" (Германия) – "Краснодар" (Россия) – 2:0 (2:0)
Голы: Жуниор Кайсара, 24 (1:0). Бенталеб, 28 (2:0).
"Шальке": Ферманн, Настасич, Налду, Хеведес, Жуниор Кайсара, Аого, Бенталеб (Горецка, 58), Стамбули, Рахман Баба (Колашинац, 69), Коноплянка (Шепф, 82), Шупо-Мотинг.
"Краснодар": Крицюк, Енджейчик (Калешин, 75), Гранквист, Налду, Петров, Каборе, Перейра, Эбуэ, Ахмедов (Измайлов, 62), Подберезкин (Лаборде, 12), Жоаузинью.
Предупреждения: Рахман Баба, 18. Хеведес, 33. Настасич, 45+1. Лаборде, 53. Эбуэ, 73.
Судьи: ВИНЧИЧ. Кайтазович, Кланчник, Ковачич, Понис (все Словения).
03 ноября. Гельзенкирхен. Стадион Veltins-Arena (Arena AufSchalke).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/
spartakekspress
Александр 7 че за бред конспирологический, состав неоптимальный просто, чето в прошлом год не платили по счетам, именно в 16 году календарь майя видать повлиял
02:16
Александр 7
"Краснодар" платит по карме...когда они гинеру сдали второе место два года назад, скатав на своём поле в холод при зрителях, две договорные ничьи, когда Дикань пропускал мячи почти с центра поля, опуская руки...Об этом все болельщики говорили. С этого всё и началось. Футбольный БОГ и фортуна не прощают таких предательств. А они помогали "Краснодару" до того момента. Теперь будут в муках добывать очки и забивать мячи, пока сверху им не скажут хватит, искупили, футбольные боги...А если не раскаются в своей душе за это, то вообще будут по жизни так буксовать...
01:47
foreverCSKAforever
Al.bel, нужно было Мамаева с Кокориным в свое время в Монако оставить. Разложили бы там монегасков. Глядишь, и ЦСКА там победил бы, и Краснодар в Гельзенкирхене.
01:27
Chibisov
Теперь все просто надо ждать что бы шальке натянул ниццу,а самим обыгрывать зальцбург,а при условии что шальке все таки обыграет ниццу то можно даже в ничью с австрийцами сыграть и второе место в кармане!
01:23
aloveku
будто против Зенита играли, синие футболки с огромной надписью газпром ))
01:15
Al Rains
Россия выигрывает, Газпром выигрывает - Россия проигрывает, Газпром выигрывает, отсюда вывод...там где Газпром там куча бабла, а народ пускай расплачивается за Крым за Сирию и за всю х-ню... всё за счёт потребителя, а санкции нам ни по чём...дядьки как стригли купоны так и стригут...теперь тока со своих лохов...хотя и это пердёж в лужу, всем пох...
01:14
al.bel
Теперь буду знать, что множество это 2. А Краснодар, увы, закончился. Все эти Эбуэ, Лаборде, Каборде, Жоаурде уже наелись деньгами до отвала. Шалимов не тренер, а бомжеватого вида наблюдатель. И поделом Краснодару. Надо было отчислять в свое время Мамаева, мерзские человеческие качества которого разложат любую команду своей гнилью.
01:09
Don Miguel
Ну, Ницца проиграла вообще дома, так что пока мы - вторые, и есть хорошие шансы на евровесну. Играли-то неплохо, проиграли по-дурацки. УЧИЦА НАДА!
01:03
Red G. Best
только Зенит выиграл, а остальные обоср...сь, а вот портиши все выиграли!
01:02
foreverCSKAforever
Бесславная игра. Брали бы пример с Ростова Бердыева.
01:01