"Краснодар" проиграл "Шальке"

"Шальке" на своем поле нанес поражение "Краснодару" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы – 2:0. Мячами в составе немецкой команды отметились Жуниор Кайсара и Бенталеб. Команда Игоря Шалимова имела множество моментов для взятия ворот, однако ни разу не смогла поразить ворота Ральфа Ферманна. В игре 3-го тура "Шальке" также одолел российский клуб (1:0). "Шальке" одержал восьмую победу подряд во всех турнирах. В параллельном матче группы I "Зальцбург" на выезде переиграл "Ниццу".

"Шальке" с 12 очками является лидером группы. "Краснодар" с 6 баллами занимает второе место в турнирной таблице. "Ницца" и "Зальцбург" набрали по три очка. В следующем туре "Краснодар" примет "Зальцбург", а "Шальке" дома сыграет с "Ниццей".

Лига Европы

Групповой турнир

Группа I

"Шальке" (Германия) – "Краснодар" (Россия) – 2:0 (2:0)

Голы: Жуниор Кайсара, 24 (1:0). Бенталеб, 28 (2:0).

"Шальке": Ферманн, Настасич, Налду, Хеведес, Жуниор Кайсара, Аого, Бенталеб (Горецка, 58), Стамбули, Рахман Баба (Колашинац, 69), Коноплянка (Шепф, 82), Шупо-Мотинг.

"Краснодар": Крицюк, Енджейчик (Калешин, 75), Гранквист, Налду, Петров, Каборе, Перейра, Эбуэ, Ахмедов (Измайлов, 62), Подберезкин (Лаборде, 12), Жоаузинью.

Предупреждения: Рахман Баба, 18. Хеведес, 33. Настасич, 45+1. Лаборде, 53. Эбуэ, 73.

Судьи: ВИНЧИЧ. Кайтазович, Кланчник, Ковачич, Понис (все Словения).

03 ноября. Гельзенкирхен. Стадион Veltins-Arena (Arena AufSchalke).

Трансляция матча "Шальке" - "Краснодар"