Кокорин, Кришито и Фернандеш - в команде недели Лиги Европы

Три игрока российских клубов попали в команду недели Лиги Европы: защитник "Зенита" Доменико Кришито, форвард сине-бело-голубых Александр Кокорин и хавбек "Локомотива" Мануэл Фернандеш. "Зенит" в игре группового турнира победил "Реал Сосьедад", Кокорин сделал дубль. Отметим, что болельщики признали его лучшим футболистом недели.
"Локомотив" разгромил "Злин", Фернандеш оформил хет-трик к 17-й минуте.
Полностью команда недели выглядит следующим образом: Лунин ("Заря") - Кришито ("ЗЕНИТ"), Петтерсон ("Эстерсунд"), Нгадо-Нгаджуй ("Славия" Пр), Сухоцкий ("Заря") - Уолкотт ("Арсенал"), Фернандеш ("ЛОКОМОТИВ"), Эмре Белезоглу ("Истанбул ББ"), Копич ("Виктория" Пл) - КОКОРИН ("ЗЕНИТ"), Плеа ("Ницца").
👕 TEAM OF THE WEEK 👕– UEFA Europa League (@EuropaLeague) 29 сентября 2017 г.
Here are the 11 stand-out players from #UEL matchweek two. 👏👏👏
Who would be your captain? pic.twitter.com/WOCgQ5jvDj