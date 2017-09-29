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18:34 | Футбол — Лига Европы

Кокорин, Кришито и Фернандеш - в команде недели Лиги Европы


Три игрока российских клубов попали в команду недели Лиги Европы: защитник "Зенита" Доменико Кришито, форвард сине-бело-голубых Александр Кокорин и хавбек "Локомотива" Мануэл Фернандеш. "Зенит" в игре группового турнира победил "Реал Сосьедад", Кокорин сделал дубль. Отметим, что болельщики признали его лучшим футболистом недели

"Локомотив" разгромил "Злин", Фернандеш оформил хет-трик к 17-й минуте.

Полностью команда недели выглядит следующим образом: Лунин ("Заря") - Кришито ("ЗЕНИТ"), Петтерсон ("Эстерсунд"), Нгадо-Нгаджуй ("Славия" Пр), Сухоцкий ("Заря") - Уолкотт ("Арсенал"), Фернандеш ("ЛОКОМОТИВ"), Эмре Белезоглу ("Истанбул ББ"), Копич ("Виктория" Пл) - КОКОРИН ("ЗЕНИТ"), Плеа ("Ницца").

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 2-й тур
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