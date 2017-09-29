Болельщики признали Кокорина лучшим игроком недели в Лиге Европы

На официальном сайте УЕФА завершилось голосование за лучшего игрока второго тура группового турнира Лиги Европы. Победителем стал форвард "Зенита" Александр Кокорин, набравший 38 процентов голосов. Напомним, что Кокорин оформил дубль в ворота "Реал Сосьедад" (3:1).

На втором месте расположился полузащитник "Стяуа" Константин Будеску (24 процента), на третьем месте – полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш, набравший 14 процентов. Португалец оформил хет-трик в матче против "Злина" (3:0).