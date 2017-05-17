Клайверт поддержал решение УЕФА перенести вручение кубков на поле

Спортивный директор "ПСЖ" Патрик Клайверт поддержал решение УЕФА перенести вручение кубков Лиги чемпионов и Лиги Европы на поле. Ранее футболисты поднимались за кубками на трибуны. Новая процедура станет обязательной для всех турниров под эгидой УЕФА.

"Я считаю, что это хорошая идея вернуть празднования трофеев на поле", - написал Клайверт в Твиттере.

В этом сезоне финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом" пройдет в Кардиффе 3 июня, финал Лиги Европы - 24 мая в Стокгольме, в нем сыграют "Аякс" и "Манчестер Юнайтед".