Клаудио Маркизио: "Зенит" доволен ничьей с "Бордо"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Бордо" (1:1) назвал результат приемлемым, передает из Бордо спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

- У "Бордо" сейчас новый период, ведь клуб сменил владельца, поэтому сопернику было важно победить, - заявил Маркизио. - Мы вышли на поле немного расслабленными, но потом мы сконцентрировались, и все закончилось хорошо.

- Ничью можно считать приемлемы результатом?

- Для нас это хороший результат, но мы приехали сюда побеждать. Мы довольны ведь "Бордо" - непростая команда. Но в группе еще у нас два матча, в которых, надеюсь, мы одержим победы.

- Во втором тайме вы начали заводить партнеров. Это была установка тренера?

- Нам нужно было менять что-то, потому что у нас не получилась игра на половине поля соперника. Во втором тайме у нас все получилось в том числе и благодаря заменам. Они сыграли свою роль.

- Вы остались лидерами группы, значит ли это, что все в порядке?

- Сейчас для нас главное - подготовиться к ЦСКА. Впереди долгий перелет, мы устанем, так что важно восстановить наши силы. В группе могло было быть лучше или хуже. Если бы "Славия" выиграла, нас бы ничего не волновало. Но мы должны думать о себе.