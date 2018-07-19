"Кайрат" без Аршавина забил 7 голов андоррскому клубу и сыграет в Лиге Европы с АЗ

"Кайрат" разгромил "Энгордани" в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы - 7:1. Покер оформил венгерский форвард Мартон Эппель. В первой игре "Кайрат" также крупно победил 3:0 и пробился во второй раунд. Его соперником станет АЗ. Игры пройдут 26 июля и 2 августа.

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин не попал в заявку на игру.

В другой встрече еще один казахстанский клуб "Тобол" взял верх над грузинской "Самтредиа" и также пробился в следующий раунд. Его соперником станет "Пюник" или "Вардар".

Лига Европы

1-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Кайрат" (Казахстан) - "Энгордани" (Андорра) - 7:1 (4:0)

Голы: Эппель, 4 (1:0). Эппель, 11 (2:0). Эсеола, 42 (3:0). Эппель, 44 (4:0). Исламхан, 53 (5:0). Лафон, 72 (5:1). Эппель, 75 (6:1). Вороговский, 87 (7:1).

Первый матч - 3:0

"Тобол" (Казахстан) - "Самтредиа" (Грузия) - 2:0 (1:0)

Голы: Турысбек, 12 (1:0). Дарабаев, 83 (2:0).

Первый матч - 1:0