Каспер Куск: "Локомотив" играл на ничью. Жаль, что мы их не наказали"

Полузащитник "Копенгагена" Каспер Куск после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Локомотива" (0:0) отметил, что железнодорожники отсиживались в обороне. По его словам, из-за этого датчане не смогли создать опасных моментов.

- Провели хороший матч, и у нас было больше желания, чем у соперника, - приводит Tipsbladet слова Куска. - Я разочарован, что "Локомотив" отсиживался в обороне. Они приехали, чтобы сыграть вничью. Соперник был сосредоточен на том, чтобы не давать нам играть. У нас не получалось создавать голевые моменты. Жаль, что мы не наказали "Локомотив".