Карасев не назначил пенальти в ворота "Зальцбурга"

На 87-й минуте ответного матча 1/2 финала Лиги Европы "Зальцбург" – "Марсель" ошибся российский арбитр Сергей Карасев, не назначивший пенальти в ворота хозяев поля. В том эпизоде защитник "Зальцбурга" Чалета-Цар отставленной в сторону левой рукой сыграл в мяч, посланный Товеном. (Александр БОБРОВ)
Drek
И что здесь такого? С-Э опять решил нахлопать себя ушами по щекам.Сколько вчера Скамина не назначил..счет был бы двузначным..Карасев не назначил, караул.Именно по-этому и берутся в нашей стране Родченковы..С-Э был бы счастлив, если бы вообще матчи проходили без участия арбитров, так по-пацански..Какая пресса , такой и футбол в стране.Если умирают от восторга расписывая по пять статей об одном клубе. а он летит 0 -7, так кто же у нас пойдет играть в эту игру.Быть одним из лузеров, по версии Спорт-Экспресса.Должна быть просто этика журналистская соблюдаться.В Сов. Союзе не один бы бумагомаратель и близко бы не подошел к спорту.Советский Спорт , еженедельник Футбол отражали в отчетах все игры без исключения.Обнимашки на базах не публиковали, кто и сколько раз плюнул в тренера тоже.Была просто игра футбол, а теперь шоу-бизнес, причем очень и очень дешевый.
00:18
shpasic
молодец, Сергей! теперь бы Марсель утопить!)
00:15