Карасев не назначил пенальти в ворота "Зальцбурга"

На 87-й минуте ответного матча 1/2 финала Лиги Европы "Зальцбург" – "Марсель" ошибся российский арбитр Сергей Карасев, не назначивший пенальти в ворота хозяев поля. В том эпизоде защитник "Зальцбурга" Чалета-Цар отставленной в сторону левой рукой сыграл в мяч, посланный Товеном. (Александр БОБРОВ)