Капитан "Црвены Звезды": "Промес уже давно способен выступать в лучших лигах Европы"

Полузащитник и капитан "Црвены Звезды" Митчелл Дональд сказал, что потенциал нападающего "Спартака" Квинси Промеса был виден еще во время их совместной игры в академии "Аякса". Суринамский хавбек полагает, что форвард красно-белых способен заиграть в ведущих чемпионатах Европы.
– В Голландии вы не раз пересекались с одной из главных звезд нынешнего чемпионата России – Квинси Промесом.
– Да, мы хорошо знакомы. Мы с Квинси познакомились еще во времена совместных выступлений в академии "Аякса", - приводят "Известия" слова Дональда.
– Каким он был в юношестве?
– Уже тогда Квинси обладал настоящим талантом. Было видно, что из него получится игрок высокого уровня. Кроме того, он всегда был хорошим парнем – с человеческой точки зрения.
– Как думаете, ему пора попробовать свои силы в более сильной лиге?
– Безусловно, он игрок топ-уровня и уже давно способен выступать в лучших лигах Европы. Думаю, у Квинси все получится.
Напомним, сегодня, 15 февраля, "Спартак" дома сыграет с "Атлетиком" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Начало игры – 21.00 по московскому времни. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
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