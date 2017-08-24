Канга забил сумасшедший гол пушечным ударом в ворота "Краснодара". Видео

Полузащитник "Црвены Звезды" Гелор Канга забил второй гол своей команды в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Краснодаром". На 46-й минуте хавбек ударом из-за пределов штрафной переправил мяч в верхний угол ворот Андрея Синицына.

Забив, бывший футболист "Ростова", снял футболку. Побежав праздновать к фанатской трибуне, он залез на рекламный щит, после чего отправился к центру поля с футболкой в руках. Позже Канга по-армейски отдал честь главному судье матча, который подошел к нему, чтобы показать желтую карточку.

Трансляция матча "Црвена Звезда" – "Краснодар"