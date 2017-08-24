Канга забил сумасшедший гол пушечным ударом в ворота "Краснодара". Видео

Полузащитник "Црвены Звезды" Гелор Канга забил второй гол своей команды в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Краснодаром". На 46-й минуте хавбек ударом из-за пределов штрафной переправил мяч в верхний угол ворот Андрея Синицына.
Забив, бывший футболист "Ростова", снял футболку. Побежав праздновать к фанатской трибуне, он залез на рекламный щит, после чего отправился к центру поля с футболкой в руках. Позже Канга по-армейски отдал честь главному судье матча, который подошел к нему, чтобы показать желтую карточку.
Трансляция матча "Црвена Звезда" – "Краснодар"
Г⚽Л! @crvenazvezdafk#UEL #ЛигаЕвропы. Раунд плей-офф. #ЦрвенаЗвездаКраснодар 2:0 46' Гуелор Канга @GuelorKanga9 (Общий счет 4:3) pic.twitter.com/1U3nTWXmAI– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 августа 2017 г.
РСМ-1970
Канга действовал в сговоре со своими бывшими одноклубниками. Ростов кубанцов измочалил четыре дня назад, а Канга добил!!!!))))
00:06
Главпивстрой
Афроклоун!
00:05
баламошка
Знатная плюха. Так Шалимов физрук или нет? Я всё понять что-то не могу...
23:39 24 августа
Jean4
Звезда дома сильнА, похоже дальше без Краснодара.(
23:27 24 августа
tusar-67
Как же счастлив Спартак,это просто финал финалов какой то!!!!
23:22 24 августа