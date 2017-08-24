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23:14 24 августа | Футбол — Лига Европы

Канга забил сумасшедший гол пушечным ударом в ворота "Краснодара". Видео

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Полузащитник "Црвены Звезды" Гелор Канга забил второй гол своей команды в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Краснодаром". На 46-й минуте хавбек ударом из-за пределов штрафной переправил мяч в верхний угол ворот Андрея Синицына.

Забив, бывший футболист "Ростова", снял футболку. Побежав праздновать к фанатской трибуне, он залез на рекламный щит, после чего отправился к центру поля с футболкой в руках. Позже Канга по-армейски отдал честь главному судье матча, который подошел к нему, чтобы показать желтую карточку.

Трансляция матча "Црвена Звезда" – "Краснодар"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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РСМ-1970

Канга действовал в сговоре со своими бывшими одноклубниками. Ростов кубанцов измочалил четыре дня назад, а Канга добил!!!!))))

00:06

Главпивстрой

Афроклоун!

00:05

баламошка

Знатная плюха. Так Шалимов физрук или нет? Я всё понять что-то не могу...

23:39 24 августа

Jean4

Звезда дома сильнА, похоже дальше без Краснодара.(

23:27 24 августа

tusar-67

Как же счастлив Спартак,это просто финал финалов какой то!!!!

23:22 24 августа