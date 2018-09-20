Кафельников ушел из Твиттера на 9 месяцев после поражения "Спартака" от "Рапида"

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что в случае поражения красно-белых от "Рапида" в 1-м туре группового турнира Лиги Европы уйдет из Твиттера на 9 месяцев.

Именно это сегодня и произошло – "Спартак" проиграл со счетом 0:2. Последняя запись Кафельникова в Твиттере: "И последнее в этом году...". После нее следует хэштег #ЗаМассимо.

– Заявляю официально, и это не хайп! Если мы в четверг проиграем "Рапиду", и на поле в течение всего матча на поле не будет Комбарова с Глушаковым, то я замариную свой Твиттер на 9 месяцев, – написал Кафельников в Твиттере 19 сентября.

Евгений Кафельников: "Мои источники о бунте Глушакова и Комбарова? Скажем так, они из раздевалки "Спартака"