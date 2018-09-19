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Евгений Кафельников: "Зобнин отказался поддержать бунт Глушакова, Комбарова и Самедова по сливу Карреры"

Денис Глушаков (слева) и Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Денис Глушаков (слева) и Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников утверждает, что капитан и полузащитник Денис Глушаков, защитник Дмитрий Комбаров и хавбек Александр Самедов хотят добиться отставки главного тренера команды Массимо Карреры. По его словам, данные игроки намерены "слить" итальянского специалиста. 

- Рома Зобнин отказался поддержать бунтарей в раздевалке (возглавляет бунт Глушак, Комбар и Самед) по сливу Массимо. Знаю это из достоверных источников. Сразу видно кто из чего сделан, - написал Кафельников в Твиттере. 

Ранее актер Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили Ещенко и Глушаков. По информации "СЭ", оба игрока отстранены от тренировок с основным составом красно-белых. 

Кроме того роль капитана в матче с "Рапидом" вместо Глушакова исполнит защитник Георгий Джикия. Скорее всего, повязка сохранится у игрока сборной России и в дальнейшем.

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