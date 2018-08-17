Игорь Смольников: "Собраться, решиться и вынести всех"

Защитник "Зенита" Игорь Смольников прокомментировал выход в четвертый отборочный раунд Лиги Европы. Накануне петербуржцы со счетом 8:1 разгромили минское "Динамо" (первая встреча 0:4).

- Собраться, решиться и вынести всех, - написал Смольников в Инстаграме, добавив хэштег davaizenit.

В четвертом раунде "Зенит" сыграет с норвежским "Мольде". Матчи пройдут 23 и 30 августа. Жеребьевка группового турнира Лиги Европы пройдет 31 августа в Монако.

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