Игорь Шалимов: "Фанаты "Спартака" поддержат соперника? Не готов это обсуждать"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов на пресс-конференции перед матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Црвены Звезды" заявил, что предупредил своих игроков вести себя корректно по отношению к судьям. Специалист отметил, что корректно относится к решению болельщиков "Спартака" поддержать сербскую команду.

– Надо обращать внимание на судейство, – подчеркнул Шалимов. – Если у нас иногда моменты пропускаются, то в Европе – нет. Поэтому мы на это обращаем внимание, к судьям надо относиться уважительно, на провокации не поддаваться, чтобы не подводить команду.

– Прошла информация, что болельщики "Спартака" приедут в Краснодар, чтобы поддержать соперника. Это нормальная ситуация, как считаете?

– Мы живем в своем мире своей жизнью. И у болельщиков она своя. Я не готов это обсуждать. Там свои отношения, своя жизнь. Говорить что-то на эту тему... нам надо своим делом заниматься. Мы корректно относимся к решениям, к тому, что делают болельщики, но нас интересует то, что происходит внутри команды. (Екатерина ПОТАПОВА)

Напомним, встреча между "Краснодаром" и "Црвеной Звездой" состоится 17 августа в Краснодаре. Начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.