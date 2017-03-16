Игорь Гамула: "Манчестер Юнайтед"? "Ростов" тоже любит играть на хороших полях"

Тренер молодежного состава "Ростова" Игорь Гамула в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между основной командой и "Манчестер Юнайтед"​ отметил, что у ростовчан есть шансы на успех. Первая встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1.

– Где будете смотреть игру?

– В Ростове. Посмотрим, а 17-го полетим в Самару на матч молодежного первенства.

– Сергей Андреев перед первым матчем сказал: "Это уже не тот "МЮ". Там же нет сейчас Фергюсона, Бекхэма, Скоулза". По первой встрече у вас тоже сложилось впечатление, что эту команду можно пройти?

– Соперник, конечно, грозный. Нет Фергюсона, Бекхэма и Скоулза, зато есть Моуринью, Ибрагимович, Мхитарян. "МЮ" – команда высочайшего уровня. "Манчестер" он и есть "Манчестер".

– Значит, шансов немного?

– Почему? Нет ничего невозможного. Можно играть. Все мы люди, сделаны из одного теста. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Посмотрим, как сойдутся звезды на небе в этот день. Предстоит очень сложный матч, но всегда нужно надеяться на хорошее.

– Согласны, что на результат первого матча во многом повлияло качество поля на "Олимпе-2"? Как восприняли эмоциональную реакцию Моуринью?

– "Ростов" тоже любит играть на хороших полях. Дончане никогда не действуют по принципу "бей-беги". Поэтому-то поле также стало проблемой и для нас. Мы тоже можем пожаловаться на газон! Кто знает, сыграй мы на хорошем поле, забили бы "Манчестеру" два или три гола.

– Даже так?

– Ну а как? Всегда нужно поддерживать свою команду и верить в лучшее! (Виталий АЙРАПЕТОВ)