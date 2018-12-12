Хавбек "Вильярреала" Форнальс: "Спартак" располагает сильными игроками в атаке"

Полузащитник "Вильярреала" Пабло Форнальс перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Спартака" заявил, что красно-белые располагают сильными игроками в атаке.

- Матч в России получился просто сумасшедшим, - приводит слова Форнальса официальный сайт "Вильярреала". - У "Спартака" очень сильные игроки в атаке. Мы будем играть дома и надеемся, что наш стадион станет крепостью. На поле мы собираемся быть максимально дисциплинированными, чтобы добиться результата.

Для нас этот матч похож на финал. Он имеет большое значение. Мы постараемся показать хорошую игру и выйти в плей-офф. Мы хотим закончить год на мажорной ноте.

"Вильярреал" занимает 1-е место в группе G, имея в активе 7 очков после пяти туров. "Спартак" с 5 баллами располагается на последней строчке.

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