Густаво Пойет: "Все помнят, как "ПСЖ" выиграл 4:0 у "Барселоны", а потом проиграл 1:6"

Главный тренер "Бордо" Густаво Пойет после победы над "Мариуполем" в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (3:1) отметил, что старается передавать свое спокойствие игрокам. Также он добавил, что в ответной встрече жирондинцы будут играть серьезно.

– Ваша команда хорошо отреагировала на быстро пропущенный мяч. С чем это связано?

– Да, я согласен, - цитирует пресс-служба украинского клуба Пойета. - Этот момент был ключевым в матче. Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч. Забили ответный мяч и сразу же второй.

– Вы согласны, что Костиль спас "Бордо", когда не позволил "Мариуполю" забить второй мяч в начале игры?

– Да, счет мог бы быть другим. Но мы всегда были спокойны. Как не развивались события в матче, я вел себя спокойно на тренерской скамейке. И это спокойствие передалось игрокам. Я говорил своим футболистам: "Спокойно, гол придет". Так и случилось. "Мариуполь" – хорошая команда. Она меня впечатлила. Здесь собраны хорошие игроки. Особенно девятый номер. У них было много моментов. Мы знали, что они очень опасны, понимали, что у них будут моменты. Они забили красивый гол. Повторюсь, "Мариуполь" мне понравился.

Мы рады за Лаборда. Несмотря на два гола, он продолжал играть и хотел забить еще. У него был тяжелый прошлый сезон. Это хорошо, что он сегодня забил. Также отметил бы Тшуамени. Ему всего 18 лет, но он смог забить в Лиге Европы. Это очень важно для нас.

– Что вы теперь думаете об ответной игре?

– Через неделю мы будем играть на 100 процентов. В футболе все быстро меняется. Мы помним, как "ПСЖ" выиграл 4:0 у "Барселоны", а потом проиграл 1:6. Если мы заснем, мы проиграем. Поэтому мы будем настраиваться серьезно.