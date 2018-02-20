Гаиска Мендьета: "Изначально думал, что у "Спартака" хорошие шансы пройти "Атлетик"

Бывший игрок "Валенсии" Гаиска Мендьета в интервью "Известиям" отметил, что расценивал шансы "Спартака" на выход в 1/8 финала Лиги Европы как высокие. Красно-белые в первой игре 1/16 финала уступили на своем поле "Атлетику" (1:3). Ответная встреча состоится 22 февраля в Бильбао.

– Как оцените перспективы "Спартака" в играх с "Атлетиком"?

– Изначально думал, что у "Спартака" хорошие шансы пройти дальше. Все-таки последнее время "Атлетик" был не в лучшей форме, у них трудные времена во внутреннем чемпионате. Конечно, это не говорило о том, что будет легко. Первый матч в Москве это и показал. В ответной игре красно-белым будет очень трудно. Обе команды нечасто играют в Европе в последнее время, поэтому для каждой из них очень важно пройти дальше.

– В групповом этапе Лиги чемпионов "Спартак" разгромил "Севилью" со счетом 5:1. Как этот результат восприняли в Испании?

– В России не так много команд, часто выступающих в ЛЧ, поэтому для каждой из них даже групповой турнир — испытание. Часть европейских чемпионатов имеют гораздо более высокий уровень, поэтому выступление на международных турнирах — это еще и возможность оценить свои силы и уровень футбола в стране, уровень всего российского чемпионата. То, что "Спартаку" удалось одержать такую победу, говорит и о том, что в России есть потенциал. Красно-белые показали хороший уровень футбола. Это была яркая победа.