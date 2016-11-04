"Фиорентина" и "Карабах" добились побед

"Фиорентина" в домашнем матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы одержала победу над "Либерецем" – 3:0. В параллельной игре группы J "Карабах" на выезде одолел ПАОК.

Лига Европы

Групповой турнир

4-й тур

Группа J

"Фиорентина" (Италия) - "Слован" (Чехия) - 3:0 (2:0)

Голы: Иличич, 30 - с пенальти (1:0). Калинич, 42 (2:0). Кристофоро, 73 (3:0).

"Фиорентина": Тэтэрушану, Родригес, Томович, Де Майо, Милич, Валеро (Бабакар, 79), Санчес, Иличич (Весино, 69), Кристофоро, Калинич (Бернардески, 86), Кьеза.

"Слован": Гладки, Цоуфал, Говорка (Нитриански, 17), Бартошак, Сукенник, Вух, Сикора (Навратил, 79), Фолпрехт, Бартль, Шевчик, Маркович (Комличенко, 59).

Предупреждения: Сукенник, 6. Бартошак, 32. Томович, 41.

Судья: СТАВРЕВ (Македония).

3 ноября. Флоренция. Стадион Artemio Franchi.

ПАОК (Греция) - "Карабах" (Азербайджан) - 0:1 (0:0)

Гол: Мичел, 69.

ПАОК: Гликос, Леовац, Тзавеллас, Леонарду, Варела, Бисесвар (Тиам, 73), Каньяс, Мендеш Родригеш, Цимирот (Шахов, 81), Мистакидис (Перейра, 61), Атанасиадис.

"Карабах": Шехич, Садыгов, Гусейнов, Аголли, Медведев, Амиргулиев (Мичел, 64), Муарем (Исмаилов, 88), Гараев, Ришард Алмейда, Кинтана, Ндлову (Рейналду, 76).

Предупреждения: Атанасиадис, 4. Медведев, 4. Тзавеллас, 56. Перейра, 82.

Судья: Битон (Шотландия).

3 ноября. Салоники. Стадион Toumba.