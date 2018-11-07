Фернанду может сыграть против "Рейнджерс"

Полузащитник "Спартака" Фернанду в преддверии домашнего матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рейнджерс" рассказал о своем физическом состоянии. 26-летний бразилец надеется сыграть в предстоящей игре.

– Чувствую себя уже намного лучше, – цитирует пресс-служба "Спартака" Фернанду. – Надеюсь, что меня успеют "починить" к этому матчу. Мне очень интересно выйти на поле в игре против "Рейнджерс" снова. Да и не только против шотландцев, а вообще – хочется играть и помогать команде.

Матч "Спартак" – "Рейнджерс" пройдет завтра на стадионе "Открытие", начало – в 20.55 (мск).