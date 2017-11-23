Эмилиано Ригони: "Надеюсь, забью первый гол в чемпионате "Спартаку". И он станет победным"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони после победы в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы над "Вардаром" (2:1) отметил, что сегодня он забил один из самых красивых голов в своей карьере. Он подчеркнул, что хотел бы забить 10 голов в этом сезоне. Отметим, что на данный момент аргентинец отличился шесть раз, при этом все голы забиты в Лиге Европы.
- У вас уже 6 мячей в Лиге Европы. Это самый результативный сезон в карьере?
- Нет, в "Индепендьенте" у меня как-то раз было 12. Но я на правильном пути - половину уже осилил!
- Сколько мячей хотите забить в этом сезоне?
- Минимум 10.
- Красивый получился гол.
- Да! Один из самых крутых, которые я забивал. Я очень доволен!
- В Москве в понедельник будет холодно. Низкая температура может повлиять на игру?
- Думаю, что нет. Нужно просто одеться потеплее!
- Забьете свой первый мяч в чемпионате "Спартаку"?
- Надеюсь! И пусть он станет победным. (Егор БЫЧКОВ)
Kot, kotoryi
в свои ворота :)
00:03
igogohruhru
и так пять раз
00:00
Tribunal Z
Пророческие слова Ригони.
23:57 23 ноября