Эдуардо Бериссо: "В Краснодаре "Сельту" ждет сложный матч"

Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериссо после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Краснодаром" (2:1) выразил удовлетворение результатом встречи, передает из Виго спецкор "СЭ" Александр ВИШНЕВСКИЙ. Специалист рад, что решающий гол забил футболист, вышедший на замену.

– Сегодня вам удались замены, не так ли?

– Да, приятно когда победный гол забивает футболист, вышедший на замену. Хосабед тоже играл очень хорошо. Мы смогли освежить атаку заменами и поэтому добавили в концовке. Теперь попытается использовать всю мощь нашей атаки в Краснодаре. Нас ждет сложный ответный матч, но мы надеемся на хороший результат и на удачную игру в Краснодаре.

– Что скажите об игре Систо – пожалуй, лучшем футболисте матча?

– Он провел очень хороший матч. Это очень быстрый, взрывной игрок. Может быть, ему немного не хватало взаимопонимания с партнерами. Но за последнее время он проделал большой прогресс.