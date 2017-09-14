Дубль и передача Кокорина помогли "Зениту" разгромить "Вардар"

В матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы "Зенит" на выезде крупно обыграл "Вардар" – 5:0. Дублем отметился Александр Кокорин, свой первый гол в сезоне с его же передачи забил Артем Дзюба. Точку в поединке поставил дебютный мяч Эмилиано Ригони в составе команды из Санкт-Петербурга.
Напомним, что главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини перед началом сезона поставил перед Дзюбой и Кокориным цель – забить на двоих 35 голов. Теперь форвардам осталось до этой отметки 23 мяча.
В другом поединке группы L "Реал Сосьедад" дома разгромил "Русенборг" (4:0). Дубль оформил Диего Льоренте.
Лига Европы
Групповой турнир
1-й тур
Группа L
"Реал Сосьедад" (Испания) – "Русенборг" (Норвегия) – 4:0 (3:0)
Голы: Льоренте, 9 (1:0). Сурутуса, 10 (2:0). Шельвик, 41 - в свои ворота (3:0). Льоренте, 77 (4:0).
"Реал Сосьедад": Рульи, Де ла Белья, Льоренте, Элустондо, Одриосола, Хаби Прието (Хуанми, 58), Каналес, Сурутуса (Субельдия, 77), Ильярраменди, Вела, Виллиан Жозе (Хон Баутиста, 68).
"Русенборг": Хансен, Региниуссен, Шельвик, Хеденстад, Мелинг, Йенсен, Конрадсен (Лундемо, 62), Де Ланлай (Хелланд, 74), Трондсен, Адегбенро (Евтович, 82), Бендтнер.
Предупреждения: Мелинг, 72. Региниуссен, 90+2.
Судья: Маццолени (Италия).
14 сентября. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".
"Вардар" (Македония) – "ЗЕНИТ" (Санкт-Петербург) – 0:5 (0:3)
Голы: Кокорин, 5 - угловой (0:1). Кокорин, 21 (0:2). Дзюба, 39 (0:3). Иванович, 66 (0:4). Ригони, 89 (0:5).
"Вардар": Гачевски, Амбарцумян, Грнчаров, Велкоски, Брдаровски (Глишич, 44), Джигаури, Глигоров (Муслиу, 64), Николов, Жуан Фелипе, Блажевски (Италу, 70), Барсегян.
"Зенит": Лунев, Иванович (Терентьев, 78), Маммана, Мевля (Жирков, 82), Кришито, Кузяев, Краневиттер, Нобоа, Полоз, Кокорин (Ригони, 64), Дзюба.
Предупреждения: Жуан Фелипе, 43. Джигаури, 57.
Судьи: КЕХЛЕТ. Ларсен, Мое, Серенсен, Тюкгорд (все Дания).
14 сентября. Скопье. Стадион "Филипп II".
Трансляция матча "Вардар" - "Зенит" //
Феноменальный Кокорин. Как он порвал "Вардар"
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb#UEL #ЛигаЕвропы. Группа L. 1-й тур. #ВардарЗенит 0:1 21' Александр Кокорин @kokorink9 (дубль) pic.twitter.com/9EveSatIse– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 сентября 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb#UEL #ЛигаЕвропы. Группа L. 1-й тур. #ВардарЗенит 0:3 39' Артём Дзюба pic.twitter.com/cZKYe1rLst– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 сентября 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb#UEL #ЛигаЕвропы. Группа L. 1-й тур. #ВардарЗенит 0:5 89' Эмилиано Ригони @EmiRigoni pic.twitter.com/TZJmWF39LE– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 14 сентября 2017 г.
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Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/groups/
- Александр Кокорин
- Артем Дзюба
- Зенит СПб
- Роберто Манчини
- Вардар (футбол)
- Русенборг (Футбол)
- Реал Сосьедад
- Диего Льоренте
- Эмилиано Ригони
майор99
rusfed 2.0 Какой шлак еще не успел достаться Зениту? Какой-то удивительно везучий Зенит, не правда ли? 23:59=====Ну Шпортагу тоже шлак словенский попался но 5:0 и 1:1 - почувствуйте разницу, как говорится
00:03
SS-1525-Sergey
rusfed 2.0 ... 23:59 +++ Вардар мечтал чтобы достался поставщик очков Спартак!
00:03
SS-1525-Sergey
Без проблем разобрались с командой уступающей во всех аспектах!
00:01
Конь болотный
Канеш 5-1 было приятнее,но Зенит-Ямайка тоже ништепен
00:01
rusfed 2.0
Какой шлак еще не успел достаться Зениту? Какой-то удивительно везучий Зенит, не правда ли?
23:59 14 сентября
asc0002
Нормально, даже не ожидал, что все так просто окажется. Но с Реал Сосьедадом будет тяжелый матч, там совсем другой уровень.
23:59 14 сентября
crazysun78
я бы сказал, тухловатая статистика с 269-й командой уефа... )))
23:58 14 сентября
майор99
Развалинами Македонского Вардара удовлетворен!
23:57 14 сентября
bolt37ru
Тут хоть весело было, в отличие от Локомотива...
23:57 14 сентября