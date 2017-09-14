Дубль и передача Кокорина помогли "Зениту" разгромить "Вардар"

В матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы "Зенит" на выезде крупно обыграл "Вардар" – 5:0. Дублем отметился Александр Кокорин, свой первый гол в сезоне с его же передачи забил Артем Дзюба. Точку в поединке поставил дебютный мяч Эмилиано Ригони в составе команды из Санкт-Петербурга.

Напомним, что главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини перед началом сезона поставил перед Дзюбой и Кокориным цель – забить на двоих 35 голов. Теперь форвардам осталось до этой отметки 23 мяча.

В другом поединке группы L "Реал Сосьедад" дома разгромил "Русенборг" (4:0). Дубль оформил Диего Льоренте.

Лига Европы

Групповой турнир

1-й тур

Группа L

"Реал Сосьедад" (Испания) – "Русенборг" (Норвегия) – 4:0 (3:0)

Голы: Льоренте, 9 (1:0). Сурутуса, 10 (2:0). Шельвик, 41 - в свои ворота (3:0). Льоренте, 77 (4:0).

"Реал Сосьедад": Рульи, Де ла Белья, Льоренте, Элустондо, Одриосола, Хаби Прието (Хуанми, 58), Каналес, Сурутуса (Субельдия, 77), Ильярраменди, Вела, Виллиан Жозе (Хон Баутиста, 68).

"Русенборг": Хансен, Региниуссен, Шельвик, Хеденстад, Мелинг, Йенсен, Конрадсен (Лундемо, 62), Де Ланлай (Хелланд, 74), Трондсен, Адегбенро (Евтович, 82), Бендтнер.

Предупреждения: Мелинг, 72. Региниуссен, 90+2.

Судья: Маццолени (Италия).

14 сентября. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".

"Вардар" (Македония) – "ЗЕНИТ" (Санкт-Петербург) – 0:5 (0:3)

Голы: Кокорин, 5 - угловой (0:1). Кокорин, 21 (0:2). Дзюба, 39 (0:3). Иванович, 66 (0:4). Ригони, 89 (0:5).

"Вардар": Гачевски, Амбарцумян, Грнчаров, Велкоски, Брдаровски (Глишич, 44), Джигаури, Глигоров (Муслиу, 64), Николов, Жуан Фелипе, Блажевски (Италу, 70), Барсегян.

"Зенит": Лунев, Иванович (Терентьев, 78), Маммана, Мевля (Жирков, 82), Кришито, Кузяев, Краневиттер, Нобоа, Полоз, Кокорин (Ригони, 64), Дзюба.

Предупреждения: Жуан Фелипе, 43. Джигаури, 57.

Судьи: КЕХЛЕТ. Ларсен, Мое, Серенсен, Тюкгорд (все Дания).

14 сентября. Скопье. Стадион "Филипп II".

Трансляция матча "Вардар" - "Зенит" //

Феноменальный Кокорин. Как он порвал "Вардар"