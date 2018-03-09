Дмитрий Черышев: "Разногласия между игроками "Зенита" бросаются в глаза"

Бывший футболист сборной России, экс-тренер молодежки "Зенита" Дмитрий Черышев считает, что проблемой питерского клуба является атмосфера в команде. В последних двух матчах "Зенит" сперва сыграл вничью с "Амкаром" (0:0), после чего уступил "Лейпцигу" в первой игре 1/8 финала Лиги Европы (1:2).
– Безусловно, итальянец – выдающий тренер, он видит причины лучше остальных, – цитирует RT Черышева. – Но, на мой взгляд, налицо проблемы в команде, разногласия между футболистами бросаются в глаза. Кроме того, в "Зените" происходит очень большая текучка игроков, что не идет клубу на пользу. Манчини необходимо сформировать костяк – без него очень сложно добиваться серьезных результатов. Больно смотреть на то, что сейчас происходит в санкт-петербургском клубе. Одной из причин может быть кончина Константина Сарсании: он, как спортивный директор, смог бы расставить всех по своим местам.
– Что нужно сделать Манчини для выхода из кризиса?
– В первую очередь объединить коллектив. Когда это произойдет, результат будет. "Зенит" располагает одними из лучших российских игроков и качественными иностранными футболистами. Итоговый успех сейчас будет зависеть скорее от спортсменов, чем от наставника.
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https://russian.rt.com/sport/article/489739-cheryshev-liga-evropy
igorx70
Знаменитый тренер как-то сказал-нельзя собирать в команду больше трех иностранцев из одной страны,иначе получится банда.Вот в Зените появилась аргентинская банда со своими интересами и даже Манчини им не указ.Результат все видят.
19:06
zoolord
веналихичен, хрен поймещь как тебя называть? у бомжей лучший иностранный состав. Но на 6+5 он не настроен. По-этому у вас бомжей вектор только на кубок уефа. Если прос... значит это ваша судьба.
16:54
Я Знаю Историю
а стоило ли лезть со своими комментариями к тренеру головной команды? Ведь Черышев работает в системе Зенита... Некорректно по отношению к более успешному тренеру и тем более к коллеге из одной компании, у которого трудности
16:51
maak
"Зенит" располагает одними из лучших российских игроков - Это о ком? Разве в запитерском недоразумении есть такие?
14:25
kauperwood37
Venalainen кто бы говорил..двоеЧник
14:07
Al Rains
Venalainen.......Так может он деньги выдаёт...или макароны))
13:26
Venalainen
Зенит сырой: два года шинковать состав - другого результата не будет и мотивации у аргентинцев маловато. Согласен что с Сарсанией многие денежные ниточки оборвались. Я думаю он был неким гарантом и для свободы действий Манчини и для бушующей обеспеченности аргентинцев, а сейчас Кержаков с Малафеем намутят так что все разбегутся в разные стороны.
12:38
баламошка
"– Безусловно, итальянец – выдающий тренер"./////////////////Безусловно. Пусть он вас всю жизнь тренирует.
12:31
Venalainen
Выдающий? Кнопку проверка орфографии надо редактору показать, в каждой второй статье ошибки, двоешники!!!
12:28