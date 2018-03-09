Дмитрий Черышев: "Разногласия между игроками "Зенита" бросаются в глаза"

Бывший футболист сборной России, экс-тренер молодежки "Зенита" Дмитрий Черышев считает, что проблемой питерского клуба является атмосфера в команде. В последних двух матчах "Зенит" сперва сыграл вничью с "Амкаром" (0:0), после чего уступил "Лейпцигу" в первой игре 1/8 финала Лиги Европы (1:2).

– Безусловно, итальянец – выдающий тренер, он видит причины лучше остальных, – цитирует RT Черышева. – Но, на мой взгляд, налицо проблемы в команде, разногласия между футболистами бросаются в глаза. Кроме того, в "Зените" происходит очень большая текучка игроков, что не идет клубу на пользу. Манчини необходимо сформировать костяк – без него очень сложно добиваться серьезных результатов. Больно смотреть на то, что сейчас происходит в санкт-петербургском клубе. Одной из причин может быть кончина Константина Сарсании: он, как спортивный директор, смог бы расставить всех по своим местам.

– Что нужно сделать Манчини для выхода из кризиса?

– В первую очередь объединить коллектив. Когда это произойдет, результат будет. "Зенит" располагает одними из лучших российских игроков и качественными иностранными футболистами. Итоговый успех сейчас будет зависеть скорее от спортсменов, чем от наставника.