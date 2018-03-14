Диего Симеоне: "У Торреса великолепные шансы сыграть с "Локомотивом"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне перед ответной игрой 1/8 финала Лиги Европы с "Локомотивом" отметил, что его команда завтра постарается показать тот футбол, в который обычно играет. Наставник мадридцев отметил, что определится с составом на игру в день матча.

– Часть тренировки провели в спортзале. Все ли готовы?

– Завтра посмотрим, кто будет в каком состоянии и тогда определим состав.

– Что вас волнует накануне завтрашнего матча, учитывая, что результат почти сделан?

– Меня всегда что-то волнует, тем более что игра предстоит кубковая, Это что-то особенное. Будет особенная атмосфера, учитывая погоду и снег. Но мы постараемся показать тот футбол, в который обычно играет "Атлетико".

– В России много фанатов Торреса. Их волнует вопрос сыграет ли он завтра?

– У него высокие шансы как и у всех, кто приехал сюда с командой?

– Не приехал Диегу Коста. Это повышает шансы Тореса показать себя?

– Коста восстанавливается. У Торреса великолепные шансы завтра сыграть. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Первая игра между испанским и российским клубами, состоявшаяся 8 марта, завершилась разгромным поражением железнодорожников - 0:3. Матч "Локомотив" - "Атлетико" состоится 15 марта и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.