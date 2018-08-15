"Делайте что-то хотите, но поезд ушел". Экс-игрок минского "Динамо" не видит шансов у "Зенита"

Чемпион СССР 1982 года в составе минского "Динамо" Людас Румбутис высказал мнение, что у "Зенита" нет шансов отыграть фору в четыре мяча в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

- Я смотрю много футбола и скажу так: у меня такое чувство, что первый тайм в Минске играл не "Зенит", а команда Балтийского военного округа. Такое неуважение к сопернику еще надо поискать, - цитирует Румбутиса "Спорт уик-энд". - Небрежность во всем была.

А "Динамо" сейчас играет очень хорошо, команда отлажена. Действует с тремя центральными защитниками, двумя крайними, коридорными. За счет этого очень мало пропускают. Да, в чемпионате забивают немного, но оборона у них здорово налажена. Два опорника играют строго по позиции, три человека впереди делают погоду. Фишка минского "Динамо" - это стандарты.

В чемпионате и Лиге Европы они уже много забили после розыгрыша стандартных положений. Очень надежный вратарь, центральная ось, и защитники тоже опытные. Короче, команда сыгранная, а укрепление было точечное. Португалец подошел – защитник неплохого уровня (Луиш Роша, - Прим. "СЭ"). Главное настрой у команды сумасшедший, тем паче что играют при полной коробке, на недавно открытом стадионе в Минске. "Команде военного округа" такую команду не одолеть.

А "Зенит" просто продемонстрировал пренебрежение. Думаю, что сейчас отыграть четыре гола – что хотите делайте, ребята, но поезд ушел. Для минской молодежи пустой "Петровский" – козырь.

"Зенит" – "Динамо" Минск: Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 16 августа 2018, онлайн-трансляция, 20.00 (мск)​