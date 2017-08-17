Cуперперфоманс в Варшаве. Болельщики "Легии" ответили УЕФА

Болельщики "Легии" вывесили очередной красивый баннер перед началом матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против молдавского "Шерифа". На баннере изображена свинья с мешком на фоне эмблемы УЕФА и подписью: "И 35 тысяч евро штрафа достаются..."
Напомним, что УЕФА оштрафовал клуб за красочный перфоманс, который болельщики подготовили в честь павших во время Варшавского восстания. Он был представлен перед началом ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между "Легией" и "Астаной".
Невероятный баннер в Варшаве. И вот что он означает
Legia tribünü: "35 bin euro ceza UEFA'ya gidiyor!" pic.twitter.com/Gt1ZP4O2Xf– Tribünsel (@tribunselcom) 17 августа 2017 г.
Les ultras du Legia et l'UEFA, une vraie histoire d'amour. pic.twitter.com/G6o54RGmdI– Footballski (@footballskiFR) 17 августа 2017 г.
гаттузо туп
Sn10nepS///Да у вас фанов то-Dimos да Грушевский(Tomas-Boy и"Бу-га-га"скидываться не будут,ибо теперь за"Ахмат"топят.))) ).
23:29
баламошка
ustin007 Молодцы поляки смело остроумно и всё по делу не ожидал от них!///////////По делу - да, но ничего смелого и остроумного в этом нет.
23:23
ustin007
Молодцы поляки смело остроумно и всё по делу не ожидал от них!
23:14
баламошка
Молодцы, только надо было вонючего бомжа на эмблеме нарисовать. Хрюша и Бэйб негодуют!
23:07
NapoliFC
Исключат из еврокубков и делов то:)
23:04
$n10nep$
гаттузо туп Sn10nepS///Ну"зениту"-ладно,а цска есть на что купить?ГВК вроде как свою чудо-башню не сдал в аренду...)))"Где деньги Зин?"(с) 22:52 ========================== Наши фаны скинутся. На такое не жалко))
23:02
гаттузо туп
Sn10nepS///Ну"зениту"-ладно,а цска есть на что купить?ГВК вроде как свою чудо-башню не сдал в аренду...)))"Где деньги Зин?"(с)
22:52
L Osokin
Millwall82 Но повторюсь зрелище, потрясающее. Это безумно красиво и шикарно выглядит, да порой дышать нечем, порой уроды в тебя бросают эти фаеры. Но броски редко. А смотрится невероятно, шоу ультры. замечу что и на шоу Рамштайна или например Леди Гаги используется пиро-шоу, но там почему-то не запрещено.______________________привет ютуб.
22:45
rusfed 2.0
Про баннер болел Зенита в память о погибших подводниках побоялись написать, а польский баннер со свиньей центральное место на полосе занял
22:42
Millwall82
Но повторюсь зрелище, потрясающее. Это безумно красиво и шикарно выглядит, да порой дышать нечем, порой уроды в тебя бросают эти фаеры. Но броски редко. А смотрится невероятно, шоу ультры. замечу что и на шоу Рамштайна или например Леди Гаги используется пиро-шоу, но там почему-то не запрещено.
22:39
ZoSo
Тоже сначала не понял, когда это Пищевик так отжёг! ))
22:38
Millwall82
SS-1525-Sergey, Фэны Легии очень дружны с фэнами Зенита) мб намек на Спартак)
22:36
SS-1525-Sergey
Кого-то эта Хрюша мне напоминает другого!))
22:34
Millwall82
клубом*
22:32
Millwall82
И согласен с дружественным польским клубов. УЕФА продавилась под ФФП с подачи богатейших клубов Европы. G-14 вернулась. И там не нужны клубы из Восточной Европы.
22:32
Uzulius
После такого Спартак просто обязан вылететь из ЛЧ и встретится с Легией в ЛЕ, дело чести
22:30
Millwall82
Потрясающе. Это вопрос о пиротехнике. Невероятное шоу.
22:29
asc0002
Большая, грязная, вонючая свинья! В нашем чемпике тоже покатит такой перфоманс)
22:28
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Свинство- зло! (Плутарх)
22:26
Felix BARSA
Молодцы, умыли еврочиновников!!!
22:26
П_о_в_а_р
Даже в Варшаве наши спартаковские баннеры
22:25
$n10nep$
Спартаковские фаны теперь будут ездить на все домашние матчи наших команд в ерокубках и болеть против поляков. В общем не подумали Пшеки.
22:25
bolt37ru
Блин, спорт-экспресс, сколько бьюсь, когда нормальный режим комментирования сделаете, с ответами (Re) и отображением без лагов?
22:25
$n10nep$
Срочно продать по экземпляру ЦСКА и Зениту!
22:24
bolt37ru
Поляки конечно молодцы, но как бы более сильных санкций со стороны УЕФА не последовало...
22:22
bolt37ru
Поляки конечно молодцы, но как бы более страшных санкций из УЕФА не последовало.
22:21
RSDsouth
Мужики ! Наши за неправильный выход из автобуса пытаются штрафовать, и - тишина ...
22:21
Kot, kotoryi
Кажись, Спартаковский след! :)
22:19
Jean4
Вот это зажгли!!! Солидный перф! =)
22:19