22:10 | Футбол — Лига Европы

Cуперперфоманс в Варшаве. Болельщики "Легии" ответили УЕФА

Сегодня. Варшава. Новый баннер болельщиков "Легии". Фото twitter.com
Сегодня. Варшава. Новый баннер болельщиков "Легии". Фото twitter.com
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Болельщики "Легии" вывесили очередной красивый баннер перед началом матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы против молдавского "Шерифа". На баннере изображена свинья с мешком на фоне эмблемы УЕФА и подписью: "И 35 тысяч евро штрафа достаются..."

Напомним, что УЕФА оштрафовал клуб за красочный перфоманс, который болельщики подготовили в честь павших во время Варшавского восстания. Он был представлен перед началом ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между "Легией" и "Астаной".

Невероятный баннер в Варшаве. И вот что он означает

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
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КОММЕНТАРИИ (29)
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гаттузо туп

Sn10nepS///Да у вас фанов то-Dimos да Грушевский(Tomas-Boy и"Бу-га-га"скидываться не будут,ибо теперь за"Ахмат"топят.))) ).

23:29

баламошка

ustin007 Молодцы поляки смело остроумно и всё по делу не ожидал от них!///////////По делу - да, но ничего смелого и остроумного в этом нет.

23:23

ustin007

Молодцы поляки смело остроумно и всё по делу не ожидал от них!

23:14

баламошка

Молодцы, только надо было вонючего бомжа на эмблеме нарисовать. Хрюша и Бэйб негодуют!

23:07

NapoliFC

Исключат из еврокубков и делов то:)

23:04

$n10nep$

гаттузо туп Sn10nepS///Ну"зениту"-ладно,а цска есть на что купить?ГВК вроде как свою чудо-башню не сдал в аренду...)))"Где деньги Зин?"(с) 22:52 ========================== Наши фаны скинутся. На такое не жалко))

23:02

гаттузо туп

Sn10nepS///Ну"зениту"-ладно,а цска есть на что купить?ГВК вроде как свою чудо-башню не сдал в аренду...)))"Где деньги Зин?"(с)

22:52

L Osokin

Millwall82 Но повторюсь зрелище, потрясающее. Это безумно красиво и шикарно выглядит, да порой дышать нечем, порой уроды в тебя бросают эти фаеры. Но броски редко. А смотрится невероятно, шоу ультры. замечу что и на шоу Рамштайна или например Леди Гаги используется пиро-шоу, но там почему-то не запрещено.______________________привет ютуб.

22:45

rusfed 2.0

Про баннер болел Зенита в память о погибших подводниках побоялись написать, а польский баннер со свиньей центральное место на полосе занял

22:42

Millwall82

Но повторюсь зрелище, потрясающее. Это безумно красиво и шикарно выглядит, да порой дышать нечем, порой уроды в тебя бросают эти фаеры. Но броски редко. А смотрится невероятно, шоу ультры. замечу что и на шоу Рамштайна или например Леди Гаги используется пиро-шоу, но там почему-то не запрещено.

22:39

ZoSo

Тоже сначала не понял, когда это Пищевик так отжёг! ))

22:38

Millwall82

SS-1525-Sergey, Фэны Легии очень дружны с фэнами Зенита) мб намек на Спартак)

22:36

SS-1525-Sergey

Кого-то эта Хрюша мне напоминает другого!))

22:34

Millwall82

клубом*

22:32

Millwall82

И согласен с дружественным польским клубов. УЕФА продавилась под ФФП с подачи богатейших клубов Европы. G-14 вернулась. И там не нужны клубы из Восточной Европы.

22:32

Uzulius

После такого Спартак просто обязан вылететь из ЛЧ и встретится с Легией в ЛЕ, дело чести

22:30

Millwall82

Потрясающе. Это вопрос о пиротехнике. Невероятное шоу.

22:29

asc0002

Большая, грязная, вонючая свинья! В нашем чемпике тоже покатит такой перфоманс)

22:28

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Свинство- зло! (Плутарх)

22:26

Felix BARSA

Молодцы, умыли еврочиновников!!!

22:26

П_о_в_а_р

Даже в Варшаве наши спартаковские баннеры

22:25

$n10nep$

Спартаковские фаны теперь будут ездить на все домашние матчи наших команд в ерокубках и болеть против поляков. В общем не подумали Пшеки.

22:25

bolt37ru

Блин, спорт-экспресс, сколько бьюсь, когда нормальный режим комментирования сделаете, с ответами (Re) и отображением без лагов?

22:25

$n10nep$

Срочно продать по экземпляру ЦСКА и Зениту!

22:24

bolt37ru

Поляки конечно молодцы, но как бы более сильных санкций со стороны УЕФА не последовало...

22:22

bolt37ru

Поляки конечно молодцы, но как бы более страшных санкций из УЕФА не последовало.

22:21

RSDsouth

Мужики ! Наши за неправильный выход из автобуса пытаются штрафовать, и - тишина ...

22:21

Kot, kotoryi

Кажись, Спартаковский след! :)

22:19

Jean4

Вот это зажгли!!! Солидный перф! =)

22:19