Что "Спартак" предложил соперникам по Лиге Европы

Как стало известно "СЭ", "Спартак" обратился к своим соперникам по группе G Лиги Европы с предложением проводить товарищеские матчи между молодежными командами по аналогии с Юношеской лигой УЕФА. По нашим данным, "Вильярреал" и "Рейнджерс" уже дали согласие, венский "Рапид" пока раздумывает. Спарринги могут проходить либо с утра в дни игр основных составов, либо накануне.

Напомним, что с австрийцами "Спартак" встретится 20 сентября (г) и 29 ноября (д), с испанцами – 4 октября (д) и 13 декабря (г), с шотландцами – 25 октября (г) и 8 ноября (д). (Вячеслав Короткин)