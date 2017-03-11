Болельщик "МЮ": "В России с нами обращались как с рок-звездами"

Болельщик "Манчестер Юнайтед" Мэтт Патлэнд отметил, что не испытал оскорбительного отношения со стороны россиян во время поездки на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" (1:1). По словам фаната, в Ростове-на-Дону о почувствовал себя рок-звездой.

- Конечно, мы много читали о российских фанатах в прессе, поэтому перед поездкой в Россию беспокоились за свою безопасность, - приводит пресс-служба "МЮ" слова Патлэнда. - Но с момента приземления нашего самолета в Ростове-на-Дону нас принимали с распростертыми объятиями. Когда мы пришли на стадион, то сразу же получили теплые пледы, чтобы не замерзнуть. С нами обращались как рок-звездами: жали руки и фотографировались. За последнее время это моя самая незабываемая поездка.