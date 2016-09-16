Богдан Бутко: "Всегда мечтал играть за "Шахтер" на самом высоком уровне"

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко подчеркнул, что на его игре в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Коньяспором" (1:0) сказывалось волнение. Он рад, что сумел помочь добиться побед своей команде.

- Это была моя первая игра в Лиге Европы, - приводит пресс-служба горняков слова Бутко. - Поначалу немного сказывалось волнение. Да и соперник садился слишком низко, из-за чего не всегда получалось сделать точный последний пас. В перерыве тренер просил действовать в том же ключе и сказал, что все будет хорошо.

Моя задача при такой игре - делать как можно больше нацеленных передач, в частности, на Факундо. Один раз получилось, и я доволен, что помог "Шахтеру" добиться победы. В целом я очень рад! Всегда мечтал играть за родную команду на самом высоком уровне.