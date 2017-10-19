Бендтнер – в стартовом составе "Русенборга" на матч с "Зенитом"

Главный тренер "Русенборга" Коре Ингебригтсен определился со стартовым составом команды на матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы с "Зенитом". С первых минут на поле выйдет нападающий Никлас Бендтнер.

"Русенборг": Андре Хансен– Вегар Эгген Хеденстад, Торе Региниуссен, Юхан Бьердаль, Якоб Расмуссен – Майк Йенсен, Андерс Трондсен, Андерс Конрадсен – Самуэль Адегбенро, Никлас Бендтнер, Биргер Мелинг

Запасные: Арильд Эстбе, Йерген Шельвик, Алекс Герсбах, Йонатан Леви, Поль Андре Хелланд, Мариус Лундемо, Милан Евтович.

Трансляция матча "Зенит" – "Русенборг"//

Кокорин и Дриусси - в атаке "Зенита" на матч с "Русенборгом"