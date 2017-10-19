18:50 | Футбол — Лига Европы

Кокорин и Дриусси - в атаке "Зенита" на матч с "Русенборгом"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини огласил стартовый состав команды в матче группового турнира Лиги Европы против "Русенборга". С первых минут в атаке питерцев сыграют нападающие Александр Кокорин и Себастьян Дриусси.

"Зенит": Лунев - Иванович, Маммана, Кришито, Мевля - Кузяев, Паредес, Краневиттер, Ригони - Дриусси, Кокорин.

Запасные: Лодыгин, Жирков, Смольников, Ерохин, Нобоа, Полоз, Дзюба.

Трансляция матча "Зенит" - "Русенборг"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Hereweqt

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19:27

shpasic

Gogy, отнюдь. даже скорее уверен, что такой состав бы размазал тульский Арсенал в прошлом туре.

19:27

Komendant1

8 легионеров, опять на ковёр в кремль Фурсенко вызовут.

19:20

Gogy

Шпасик, ты смотрящий от ВВП?

19:18

donjenaro

Ничего, наши трое подучат испанский

19:17

shpasic

опять в лимит не вписались. молодец, Сергей!

19:09