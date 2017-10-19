Кокорин и Дриусси - в атаке "Зенита" на матч с "Русенборгом"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини огласил стартовый состав команды в матче группового турнира Лиги Европы против "Русенборга". С первых минут в атаке питерцев сыграют нападающие Александр Кокорин и Себастьян Дриусси.

"Зенит": Лунев - Иванович, Маммана, Кришито, Мевля - Кузяев, Паредес, Краневиттер, Ригони - Дриусси, Кокорин.

Запасные: Лодыгин, Жирков, Смольников, Ерохин, Нобоа, Полоз, Дзюба.

Трансляция матча "Зенит" - "Русенборг"