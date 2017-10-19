Кокорин и Дриусси - в атаке "Зенита" на матч с "Русенборгом"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини огласил стартовый состав команды в матче группового турнира Лиги Европы против "Русенборга". С первых минут в атаке питерцев сыграют нападающие Александр Кокорин и Себастьян Дриусси.
"Зенит": Лунев - Иванович, Маммана, Кришито, Мевля - Кузяев, Паредес, Краневиттер, Ригони - Дриусси, Кокорин.
Запасные: Лодыгин, Жирков, Смольников, Ерохин, Нобоа, Полоз, Дзюба.
Трансляция матча "Зенит" - "Русенборг"
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитРусенборг pic.twitter.com/au0GxSchLO– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 19 октября 2017 г.
Hereweqt
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19:27
shpasic
Gogy, отнюдь. даже скорее уверен, что такой состав бы размазал тульский Арсенал в прошлом туре.
19:27
Komendant1
8 легионеров, опять на ковёр в кремль Фурсенко вызовут.
19:20
Gogy
Шпасик, ты смотрящий от ВВП?
19:18
donjenaro
Ничего, наши трое подучат испанский
19:17
shpasic
опять в лимит не вписались. молодец, Сергей!
19:09