Балотелли и Смолов - в стартовых составах "Ниццы" и "Краснодара"

Стали известны стартовые составы "Ниццы" и "Краснодара" на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Отметим, что французский клуб не сможет выйти в плей-офф, поэтому выставил смешанный состав, дав отдохнуть ряду основных игроков. При этом в стартовом составе оказался форвард Марио Балотелли, который пропустил предыдущие матчи из-за травмы. "Краснодар" же гарантировал себе выход в плей-офф со второго места.

"Ницца": Бенитес, Боскальи, Бодмер, Ле Маршан, Бюрнер, Сюо, Лусамба, Марсель, Перро, Балотелли, Донис. Запасные: Кардиналь, Суке, Веркотерен, Рафетраниайна, Босетти, Балми, Мау.

"Краснодар": Синицын, Налду, Мартынович, Гранквист, Енджейчик, Газинский, Эбуэ, Ахмедов, Торбинский, Смолов, Жоаузинью. Запасные: Крицюк, Адамов, Калешин, Татаев, Фомин, Воробьев, Гогличидзе.

Трансляция матча "Ницца" – "Краснодар"