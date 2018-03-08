"Атлетико" не станет повышать меры безопасности на матче с "Локомотивом"

Меры безопасности во время первого матча 1/8 финала Лиги Европы между "Локомотивом" и "Атлетико" не будут повышены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мадридского клуба. Игра состоится сегодня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде, начало – в 21.00 по московскому времени.

Напомним, что перед матчем 1/16 финала Лиги Европы в Бильбао между "Спартаком" и "Атлетиком" прошли беспорядки с участием болельщиков клубов, в результате которых пострадали пять стражей порядка и четыре гражданина России, погиб сотрудник правоохранительных органов.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" – "Локомотив".