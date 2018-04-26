"Арсенал" упустил победу над "Атлетико", играя в большинстве

"Арсенал" сыграл вничью с "Атлетико" со счетом 1:1 в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.
Отметим, что уже на 10-й минуте встречи мадридский клуб остался в меньшинстве – за вторую желтую карточку был удален защитник Шиме Врсалько. Чуть позже за споры с арбитром был удален со скамейки главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.
Счет в этой встрече на 61-й минуте открыл форвард "Арсенала" Александр Ляказетт. На 82-й минуте сравнял счет Антуан Гризманн.
Лига Европы
1/2 финала
Первый матч
"Арсенал" (Англия) – "Атлетико" (Испания) – 1:1 (0:0)
Голы: Ляказетт, 61 (1:0). Гризманн, 82 (1:1).
"Арсенал": Оспина, Бельерин, Косьельни, Мустафи, Монреаль, Рэмси, Уилшир, Джака, Езил, Уэлбек, Ляказетт.
"Атлетико": Облак, Врсалько, Годин, Хименес, Эрнандез, Корреа (Савич, 75), Партей, Сауль, Коке, Гризманн (Фернандо Торрес, 85), Гамейро (Габи, 65).
Предупреждение: Врсалько, 2.
Удаление: Врсалько (Атлетико), 10.
Судья: Тюрпен (Франция).
26 апреля. Лондон. Стадион Emirates Stadium.
Millwall82
Pablo_75, фраза Сампаоли, когда он тренировал Чили, «Однажды я пришел в бар. Я был с девушкой. Мы общались все ночь, флиртовали, смеялись. Я заплатил за несколько коктейлей для нее. Около 5 часов утра зашел парень, взял ее под руку и отвел в туалет. Там они занялись любовью, и она уехала с ним. Но это не имеет значения, потому что большую часть ночи я владел ей», – сказал Сампаоли.
00:29
Blind.Piew
Pablo_75 на сайте много фанатов именно результата на табло - если Арсенал не выиграл, то и матч плохой___________ Я так вообще не понимаю радости только от результата на табло. Я 90 минут сижу у телевизора для того, чтобы увидеть зрелище. И Арсенал в этом сезоне часто такое зрелище дарил неоднократно: домашние матчи с Лестером, Тоттенхэмом, МЮ, Челси, Ливерпулем, ЦСКА; на выезде - ЦСКА, первые 20 минут с МС. Это только на глазок вспомнил. Арсенал не выиграл все эти матчи, но зрелище было отменное - смотрелось на одном дыхании. Проблема у Арсенала только с игрой на выезде, а домашняя игра просто замечательная. Мне кажется Венгер мог бы к следующему сезону наладить и выездную игру до приемлемого уровня.
00:27
Pablo_75
Я не могу понять, почему автобусам так везёт, почему так много голов из ничего. Симеоне, видимо, и правда латинский Бердыев - нашаманить такой гол)))
00:26
Дядька
Blind.Piew, Pablo_75, Арсенал тотально доминировал, играл весь матч в большинстве, но самый лучший момент Арсенала был еще в равных составах. Остальное сложно назвать моментами. Это не игра.
00:22
masek13
Топил за Венгера, но походу уйдет без побед в еврокубках(
00:18
Pablo_75
Blind.Piew А Вы матч-то смотрели? Где Вы увидели "днище" и "худший матч" у Арсенала? Арсенал бежал, атаковал, комбинировал, весь матч создавал зрелище, мог забить несколько мячей, пропустил один мяч в шальной контратаке. На мой взгляд Арсенал провёл хороший матч. ______________ Совершенно согласен, но на сайте много фанатов именно результата на табло - если Арсенал не выиграл, то и матч плохой)
00:17
Millwall82
Симеоне это латинский Бердыев , и уж кто как не он, умеет сушить игру, такие команды как Арсенал он щелкает как орешки.
00:16
Pablo_75
Дядька, игры нет? Наоборот, делают на поле всё что хотят, но чисто технически не исполняют завершение. А игра отменная, Атлетико вообще виден не был.
00:15
Millwall82
Особое мнение, если Арсенал 2/3 матча играл в большинстве у себя дома и сыграл в ничью, вряд ли они выиграют в Мадриде.
00:14
Blind.Piew
А Вы матч-то смотрели? Где Вы увидели "днище" и "худший матч" у Арсенала? Арсенал бежал, атаковал, комбинировал, весь матч создавал зрелище, мог забить несколько мячей, пропустил один мяч в шальной контратаке. На мой взгляд Арсенал провёл хороший матч. Матч очень был похож на осенний матч Арсенал-МЮ. Теперь в ответной игре Арсеналу будет сложно, но в одной отдельной игре Арсенал может обыграть любую команду мира... как и проиграть любой команде мира. Вообщем, шансы в этой паре по прежнему 50 на 50.
00:14
Pablo_75
Но вообще это начинает превращаться в тенденцию. Команды, нацеленные на созидание - Барса, Сити, ПСЖ, теперь Арсенал на уровне ЛЕ - вылетают. Да и Баварию к этому же разряду отнесу - тотальная атака и контроль мяча - и один гол за игру. Тоже скорее всего вылетит. Видимо, прав был Моуриньо - на этом высшем уровне труднее как раз тому, у кого мяч. Вероятность пропустить после дурацкого обреза выше вероятности довести свою долгую атаку до гола. Какая-то бессмысленная тактическая картина... Одни разочарования в этом сезоне...
00:12
Особое мнение ^^^
Отскочил отстойный атлетико. Паршивая команда, одни симулянты. Думаю, через неделю получат своё в своей же дыре. Арсенал - финалист ЛЕ, однозначно.
00:11
Дядька
Атлетико пару туров Ла Лиги назад почему-то резко сдал функционально. В итоге пропущенные 3 мяча от Сосьедада на выезде (что само по себе сенсация) при 0 забитых, и 0-0 дома с Бетисом. Сейчас просто повезло, такая ничья исключительно на классе, но Арсенал редкое днище. Набор хороших игроков, а игры нет. Не разделяю дифирамбы Венгеру, да, были проблески в его тренерской карьере, но футбол у него обычно только когда есть пруха.
00:10
Millwall82
Как говорил Муриньо : "Только с Венгера никто не спрашивает в АПЛ", похоже не зря Венгера погнали из клуба, достал даже лояльных владельцев. Нынешний футбол ему не подходит.
00:09
Pablo_75
Ну и что, после этого матча тоже будут говорить, что Симеоне в чём-то там переиграл Венгера? После удаления Атлетико вообще на поле отсутствовал. Стоял в штрафной и всё. Гол - следствие совершенно немыслимого везения и ошибок арсенальцев.
00:07
Slim Taller
Шансов у Арсенала теперь ровно ноль.
00:05
Patisson
Ну че, Арсенчик, это карма. Ничего не выиграет. Нечего было интеллектуала Андрея Сергеевича на лавке мариновать. Никогда не мог уживаться со своей гордыней. Желчный, злобный дядька.
00:05
zoostation
один из худших матчей мсье Венгера.
00:02
hottie
Днари Арсенал
23:59 26 апреля
Нефилим
В Мадриде Венгеровцам кранты.
23:59 26 апреля
redgy
арс безнадежен)
23:59 26 апреля
Митяй Антибомж
Браво, Атлетико! И лягушатники тоже браво!
23:59 26 апреля