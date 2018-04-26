"Арсенал" упустил победу над "Атлетико", играя в большинстве

"Арсенал" сыграл вничью с "Атлетико" со счетом 1:1 в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

Отметим, что уже на 10-й минуте встречи мадридский клуб остался в меньшинстве – за вторую желтую карточку был удален защитник Шиме Врсалько. Чуть позже за споры с арбитром был удален со скамейки главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.

Счет в этой встрече на 61-й минуте открыл форвард "Арсенала" Александр Ляказетт. На 82-й минуте сравнял счет Антуан Гризманн.

Лига Европы

1/2 финала

Первый матч

"Арсенал" (Англия) – "Атлетико" (Испания) – 1:1 (0:0)

Голы: Ляказетт, 61 (1:0). Гризманн, 82 (1:1).

"Арсенал": Оспина, Бельерин, Косьельни, Мустафи, Монреаль, Рэмси, Уилшир, Джака, Езил, Уэлбек, Ляказетт.

"Атлетико": Облак, Врсалько, Годин, Хименес, Эрнандез, Корреа (Савич, 75), Партей, Сауль, Коке, Гризманн (Фернандо Торрес, 85), Гамейро (Габи, 65).

Предупреждение: Врсалько, 2.

Удаление: Врсалько (Атлетико), 10.

Судья: Тюрпен (Франция).

26 апреля. Лондон. Стадион Emirates Stadium.