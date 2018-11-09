Антон Заболотный: "Зенит" мог выиграть, но мы не смогли реализовать моменты"

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный после матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Бордо" (1:1) отметил, что команда не смогла в конце реализовать своим моменты.

- Сложная выездная игра. Первыми пропустили с пенальти, старались действовать на контратаках, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Заболотного. - Футболисты "Бордо" очень хорошо играли в нападении, но мы прессинговали и старались идти вперед. Появлялись хорошие моменты у нас, местами неплохо контролировали мяч. Во втором тайме сумели отыграться. В конце немного подсели и довели игру до ничейного результата.



- Насколько непривычно было играть при схеме с пятью защитниками?

- Немного непривычно с первых минут, пока приспособились, но местами вообще неплохо получалось. Думаю, в дальнейшем нужно поработать над этой схемой, и если главный тренер захочет ее использовать, то она будет эффективна.

- Вы забили с передачи Далера Кузяева, который вышел на замену. Получается, замены помогли?

- Получается, да. Далер классно вошел в игру и хорошую передачу выдал.



- Давайте вспомним, как развивались события в этом эпизоде.

- Последовал пас из центра. Дальше - Далер вбежал в зону, показав то, что мы тренировали, то, что хочет видеть от нас тренер. Я ему отдал пас, он неплохо разобрался, увидел меня на одиннадцатиметровой отметке и сделал отличную передачу.



- Мы видели, что в конце Семак гнал команду вперед. Хотели и могли выиграть?

- Могли выиграть, да. Хорошие проводили контратаки, возможности были, но, к сожалению, не смогли реализовать моменты.