Алексей Миранчук: "Без разницы, какой будет следующий соперник в Лиге Европы"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук после победы над "Ниццей" в 1/16 финала Лиги Европы рассказал, что ему без разницы, кто станет следующим соперником железнодорожников в еврокубке. Хавбек признался, что его порадовала явка болельщиков в сильный мороз - около 18 тысяч болельщиков.

- Кто играл лучше - вы или брат?

- Вся команда, не буду выделять кого-то одного.

- Успели отметить победу в раздевалке?

- На допинге был, не успел.

- Какую команду хотели бы видеть в соперниках в следующем раунде?

- Да без разницы.

- С российским клубом хотели бы встретиться?

- Мой ответ бессмысленный. Будет жеребьевка, тогда и можно что-то сказать.

- Семин сказал, что в раздевалке перед матчем сделал акцент на количестве болельщиков. Это дополнительно давило?

- Было приятно, что пришло столько народу. Давно на нашем стадионе столько не собиралось. Все полностью отдали свои силы.

- Балотелли впечатлил?

- Виден его уровень и мастерство в каких-то моментах. (Павел ГУРЕВИЧ)

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу в 15:00 по московскому времени.