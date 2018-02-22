Алексей Миранчук: "Без разницы, какой будет следующий соперник в Лиге Европы"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук после победы над "Ниццей" в 1/16 финала Лиги Европы рассказал, что ему без разницы, кто станет следующим соперником железнодорожников в еврокубке. Хавбек признался, что его порадовала явка болельщиков в сильный мороз - около 18 тысяч болельщиков.
- Кто играл лучше - вы или брат?
- Вся команда, не буду выделять кого-то одного.
- Успели отметить победу в раздевалке?
- На допинге был, не успел.
- Какую команду хотели бы видеть в соперниках в следующем раунде?
- Да без разницы.
- С российским клубом хотели бы встретиться?
- Мой ответ бессмысленный. Будет жеребьевка, тогда и можно что-то сказать.
- Семин сказал, что в раздевалке перед матчем сделал акцент на количестве болельщиков. Это дополнительно давило?
- Было приятно, что пришло столько народу. Давно на нашем стадионе столько не собиралось. Все полностью отдали свои силы.
- Балотелли впечатлил?
- Виден его уровень и мастерство в каких-то моментах. (Павел ГУРЕВИЧ)
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу в 15:00 по московскому времени.